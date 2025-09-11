szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

23°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A Nagy Ő

1 órája

Nők ezrei várták erre a választ, Jákob Zoli ismerkedési szokásairól vallott +videó

Címkék#Jákob Zoltán#Jákob Zoli#milliárdos

A milliárdos üzletember vagyona sokak számára elrettentő és egyben csábító is. Jákob Zoli videón beszélt a társkeresésről. Nem adja fel, keresi az igazit.

Kemma.hu

Jákob Zoli a milliárdos üzletember meglepő őszinteséggel beszélt a nőkkel való kapcsolatáról egy videón. Az üzletember saját alapítvánnyal rendelkezik, és számos jótékonysági tevékenységben vesz részt Komárom-Esztergomban is több családnak nyújtott már segítséget.

Jákob Zolit nem akadályozza semmi ő rendszeresen ismerkedik
Jákob Zolit nem akadályozza semmi ő rendszeresen ismerkedik
Forrás: Mediaworks

Jákob Zoli nem lenne ugyan az a pénze nélkül

Legfrissebb TikTok-videójában egy sokakat foglalkoztató kérdésről beszélt: hogyan tudja megkülönböztetni, hogy egy nő valóban miatta, vagy inkább a pénze miatt szeretne közelebb kerülni hozzá?

Mindig azt gondolom, hogy engem magamért akarnak megismerni. De a pénz is én vagyok, a csomag része, nélküle már nem léteznék

 – mondta Jákob Zoltán. 

@jakob.zoli Váratlan villámkérdések –például hogyan ismerkedem– is becsusszannak az ‘azonnali válaszaim’ sorozatba😅 Peti most sem kímél🤣 … én pedig maradok spontán🧘🏻‍♂️ #zoliguru ♬ eredeti hang - Jákob Zoli

Ahogyan arról a borsonline.hu is írt, az üzletember úgy véli, teljesen felesleges lenne álruhában ismerkednie, mint a mesékben, hiszen előbb-utóbb úgyis kiderülne, ki ő valójában. Ez az ismerkedési fázis sokak számára zavarba ejtő lehet. Sokan nem mernek közeledni hozzá, majd elárulta, hogy rendszeresen próbál ismerkedni, még ha nem is mindig könnyű számára.

Augusztus végén a kemma.hu is beszámolt a hírről, miszerint Jákob Zoli egy esztergomi leukémiás kisfiúnak teljesítette a kívánságát. Egy másik cikkünkből pedig az is kiderül, melyik az a 10 híresség, akikkel bármikor összefuthatsz Komárom-Esztergomban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu