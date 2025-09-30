szeptember 30., kedd

Sérülés

1 órája

Videó: húszmilliós műtétsorozat után is az amputáció elől menekül a népszerű tiktokker, Halmi Bajnok

Címkék#amputáció#Halmi Bajnok#műtét#TikTok#orvos#motorbaleset

Továbbra sem ért véget a népszerű magyar tiktokker kálváriája. Halmi Bajnok még 2021-ben szenvedett súlyos motorbalesetet, és azóta orvostól orvosig jár, több műtéten is túl van már, de még mindig lehet, hogy amputálni kell a lábát.

Kemma.hu

Mint arról anno mi is beszámoltunk, a több mint 140 ezer követővel rendelkező fiatal magyar TikTok-sztár, Halmi Bajnok, még 2021 tavaszán szenvedett súlyos motorbalesetet. Egy korábbi videóban elmondta, Biatorbágyon egy körforgalomból jött ki éppen motorjával, és ért egy kereszteződéshez, amikor hirtelen a semmiből, jobbról kikanyarodva egy terepjáró elütötte, és pont a lábát találta el. A baleset olyan súlyos volt, hogy majdnem a lábát is elvesztette ennek következtében.

Halmi Bajnok
Halmi Bajnok még mindig az amputáció elől menekül
Forrás: Origo

Bajnok az esetet követően elmondta rajongóinak, hogy soha többé nem szeretne motorra ülni és nagyon örül neki, hogy ennyivel megúszta a balesetet. Most, több évvel az eset után még mindig nem ért véget az influenszer kálváriája.

Még mindig az amputáció elől menekül Halmi Bajnok

Erről mesélt egyik legutóbbi videójában a tiktokker. Mint elmondta, 50 ezer euróért már ötször műtötték meg Hollandiában, és éppen az utolsó esélyeit éli az amputáció előtt. Eddig Magyarországon összesen 18-szor, míg Hollandiában ötször feküdt kés alá az elmúlt évek során.

A lábamat kint egy nagyon neves magyar doktor műtötte, és az elején említett összeget a magyar TB finanszírozta, ami elég extra, mert ezt önköltségből magamnak finanszírozva elég kemény lett volna, még a szüleim segítségével is. Lelkileg volt sok nehéz pillanat, de a családomnak és a barátnőmnek köszönhetően most a toppon vagyok, október közepén megyek majd kontrollra Hollandiában, akkor majd elmesélem, mit csináltak a lábammal

– hallható a videóban.

@bajnokhalmi 20 millió forintért, ötször műtöttek Hollandiában. 23 műtét, ezzel így már lezárnám... :D #mutet #hollandia #korhaz #foryou #nekedbe ♬ original sound - Halmi Bajnok

 

