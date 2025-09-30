Videó: húszmilliós műtétsorozat után is az amputáció elől menekül a népszerű tiktokker, Halmi Bajnok

Mint arról anno mi is beszámoltunk, a több mint 140 ezer követővel rendelkező fiatal magyar TikTok-sztár, Halmi Bajnok, még 2021 tavaszán szenvedett súlyos motorbalesetet. Egy korábbi videóban elmondta, Biatorbágyon egy körforgalomból jött ki éppen motorjával, és ért egy kereszteződéshez, amikor hirtelen a semmiből, jobbról kikanyarodva egy terepjáró elütötte, és pont a lábát találta el. A baleset olyan súlyos volt, hogy majdnem a lábát is elvesztette ennek következtében.

Halmi Bajnok még mindig az amputáció elől menekül

Bajnok az esetet követően elmondta rajongóinak, hogy soha többé nem szeretne motorra ülni és nagyon örül neki, hogy ennyivel megúszta a balesetet. Most, több évvel az eset után még mindig nem ért véget az influenszer kálváriája.

Erről mesélt egyik legutóbbi videójában a tiktokker. Mint elmondta, 50 ezer euróért már ötször műtötték meg Hollandiában, és éppen az utolsó esélyeit éli az amputáció előtt. Eddig Magyarországon összesen 18-szor, míg Hollandiában ötször feküdt kés alá az elmúlt évek során.

A lábamat kint egy nagyon neves magyar doktor műtötte, és az elején említett összeget a magyar TB finanszírozta, ami elég extra, mert ezt önköltségből magamnak finanszírozva elég kemény lett volna, még a szüleim segítségével is. Lelkileg volt sok nehéz pillanat, de a családomnak és a barátnőmnek köszönhetően most a toppon vagyok, október közepén megyek majd kontrollra Hollandiában, akkor majd elmesélem, mit csináltak a lábammal

– hallható a videóban.