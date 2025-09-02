szeptember 2., kedd

Romantikus tánc

41 perce

Ifjú pár kerestetik: megörökítették a legboldogabb pillanatukat, itt a videó

#Szentendre#esküvői fotózás#romantika#esküvő#fotózás

Egy fotós osztott meg rövid videót a TikTokon, amelyen egy titokzatos pár táncol a Duna-parton, Szentendrén. A felvétel meghódította a nézőket, most mindenki azt találgatja, kik lehetnek a szerelmesek, és vajon tényleg esküvői fotó készítése közben sikerült lencsevégre kapni őket.

Sabjanics-Somlai Petra

A Duna-parton táncoló titokzatos pár pillanata olyan varázst hordoz, amit ritkán láthatunk. Nem csoda, hogy a videót látva sokan azt írták, mintha egy romantikus film jelenete elevenedett volna meg előttük. A lassú, meghitt mozdulatok, a háttérben a folyó, a Dunakanyar és Szentendre hangulata együtt olyan erős érzelmi hatást keltett, hogy a felvétel futótűzként kezdett terjedni a TikTokon. Egyesek szerint az esküvői fotók is itt készültek, ami persze nem biztos, de az igen, hogy most különleges meglepetés vár a párra, ha megtalálja őket a videó.

Titokzatos pár – menyasszony és vőlegény táncol a Duna-parton. Talán esküvői fotó készült épp róluk, most mindenki őket keresi
Forrás: Pexels/Dér Edina

A TikTok új kedvencei esküvői fotót készítettek épp?

A különleges pillanatot Dér Edina örökítette meg, aki hajózás közben látta meg a Duna-parton egymás karjában táncoló menyasszonyt és vőlegényt. Gyorsan videóra vette a meghitt jelenetet, amely nélkül talán sosem tudnánk, milyen felejthetetlen élményt élt át a titokzatos pár azon a nyári estén. A felvétel azóta szívek százait hódította meg, és mindenki abban bízik, hogy a szerelmesekhez is eljut.

@edina.der.photography Hajózás közben Szentendrével szemben megláttam őket,hátha eljut hozzájuk a videó☺️. 08.29. #nekedbe #nekedbelegyen #nekedbeakaromlatni ♬ original sound - Benedetta Caretta

A kommentelők szerint a titokzatos pár talán egy esküvői fotózás közben engedte át magát a romantika varázsának. Mások viszont úgy vélik, nem látszott a közelben fotós, ezért a jelenet teljesen spontán volt – két szerelmes, akik csak maguknak táncoltak.

Nem véletlen, hogy sokak szerint a Duna-part az egyik legromantikusabb helyszín. A párok gyakran választanak hasonló környezetet esküvői fotózáshoz is – a kemma.hu korábban bemutatta, milyen különleges esküvői helyszínek közül választhatnak Komárom-Esztergom vármegyében.

A romantikus videó szívek százait hódította meg, és most mindenki abban bízik, hogy a titokzatos párhoz is eljut. Vajon sikerül megtalálni őket? Egy biztos: ilyen romantikus pillanatot a Duna-parton még nem láttunk.
 

 

