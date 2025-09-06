szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

22°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyaralás

1 órája

Berki Mazsi álomutazásai: családdal, barátokkal és meglepetésekkel teli nyár

Címkék#influenszer#Berki Mazsi#nyaralás

Csodálatos ajándékot kapott a 34. születésnapjára párjától. Berki Mazsi az izgalmas nyaráról osztott meg történeteket.

Kemma.hu

Berki Mazsi a mindennapokban nemcsak édesanyaként és háztartásvezetőként állja meg a helyét, hanem rengeteget sportol és dolgozik is. A sűrű hétköznapok mellett azonban a kikapcsolódásra is időt szán. Volt már az Egyesült Arab Emírségek turistaparadicsomában, párjával Kajári Zoltánnal és gyermekeikkel pedig Horvátországban pihentek. Mazsi a Borsnak részletesen is mesélt az álomutazásokról.

Berki Mazsi alakján látszik a sok éves kemény edzés
Berki Mazsi alakján látszik a sok éves kemény edzés
Forrás: Instagram/Berki Mazsi

Berki Mazsi élvezi az életet ahogy kell

Elárulta, hogy lánya, Natika nemcsak kishúgával, Emmával, hanem Zoltán lányával, Zarával is nagyon jó kapcsolatot ápol. „Családtagok is, meg barátnők is. Zarának pedig van egy kis játszótársa, aki a videón is látszik, amit feltöltöttem ő Natika” – mondta Mazsi, hozzátéve, hogy bár ritkán posztol róla, nem titkolja kettejük közelségét.

A sportos influenszer a 34. születésnapját Görögországban, barátai körében ünnepelte, az utazás pedig párjától kapott ajándék volt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu