Berki Mazsi álomutazásai: családdal, barátokkal és meglepetésekkel teli nyár

Berki Mazsi a mindennapokban nemcsak édesanyaként és háztartásvezetőként állja meg a helyét, hanem rengeteget sportol és dolgozik is. A sűrű hétköznapok mellett azonban a kikapcsolódásra is időt szán. Volt már az Egyesült Arab Emírségek turistaparadicsomában, párjával Kajári Zoltánnal és gyermekeikkel pedig Horvátországban pihentek. Mazsi a Borsnak részletesen is mesélt az álomutazásokról.

Berki Mazsi alakján látszik a sok éves kemény edzés

Forrás: Instagram/Berki Mazsi

Berki Mazsi élvezi az életet ahogy kell

Elárulta, hogy lánya, Natika nemcsak kishúgával, Emmával, hanem Zoltán lányával, Zarával is nagyon jó kapcsolatot ápol. „Családtagok is, meg barátnők is. Zarának pedig van egy kis játszótársa, aki a videón is látszik, amit feltöltöttem ő Natika” – mondta Mazsi, hozzátéve, hogy bár ritkán posztol róla, nem titkolja kettejük közelségét.