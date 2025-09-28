48 perce
A diagnózis: leukémia! Segítséget kér a Barátságos Pókember +videó
Megrázó üzenettel fordult követőihez a komáromi jótevő, aki eddig mindig másokon segített. Most azonban ő kért támogatást: a Barátságos Pókember egyik ismerőse ugyanis akut leukémiával küzd, az életben maradásához pedig sürgősen vér- és csontvelőadományokra van szükség.
Mi is többször beszámoltunk már korábban a közösségi médiában jól ismert észak-komáromi jótevő, a Barátságos Pókember tetteiről. Korábban például a Tatai Új Úti Diákotthon egyik tanulója különleges karácsonyi kívánságát teljesítette, sőt, még a Kemma.hu olvasóinak is üzent. De legutóbb megszólalt a magyar erősport egyik legnagyobb alakja, Kathi Béla halála kapcsán, akit igazi példaképnek és barátnak tartott.
A Barátságos Pókember most a ti segítségeteket kéri
Most megint segíteni akar az influenszer, de ehhez azonban összefogás kell: egy megható Tiktok-videóban osztotta meg, hogy egy régi ismerőse, akivel ugyanazon a környéken nőtt fel, súlyos betegséggel néz szembe. A nőnél ugyanis akut leukémiát diagnosztizáltak, amelynek kezelése csak vér- és csontvelőadományokkal lehetséges.
"Utána már nem kell küzdened" - ezt üzente a fiataloknak Kathi Béla
A hősies jelmez mögött álló influenszer arra buzdította követőit, hogy aki teheti, jelentkezzen donorvizsgálatra, és segítsen ezzel esélyt adni barátja gyógyulására.