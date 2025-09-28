A diagnózis: leukémia! Segítséget kér a Barátságos Pókember +videó

Mi is többször beszámoltunk már korábban a közösségi médiában jól ismert észak-komáromi jótevő, a Barátságos Pókember tetteiről. Korábban például a Tatai Új Úti Diákotthon egyik tanulója különleges karácsonyi kívánságát teljesítette, sőt, még a Kemma.hu olvasóinak is üzent. De legutóbb megszólalt a magyar erősport egyik legnagyobb alakja, Kathi Béla halála kapcsán, akit igazi példaképnek és barátnak tartott.

Most segítséget kér a Barátságos Pókember

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra