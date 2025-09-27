Párcsere és feszült pillanatok: elindul a középdöntő az Ázsia Expresszben

Az Ázsia Expressz hatodik évada elérkezett a középdöntő szakaszához, ahol már minden nap kulcsfontosságú. A versenyzőknek Indonézia lenyűgöző tájain nemcsak a helyi szokásokhoz kapcsolódó feladatokkal, hanem egymás energiáival is meg kell birkózniuk. A pénteki hajrá előtt a legtöbb medált begyűjtő páros automatikusan továbbjut Balira, a döntő hétre – így minden feladat tétje hatalmas.

A párcsere mindent felborít az Ázsia Expresszben.

Ázsia Expressz: a párcsere mindent felborít

A középdöntő hetében az egyik legnagyobb izgalmat a párcsere hozza el, amikor a megszokott partnerek helyett az ellenfél egyik tagjával kell teljesíteni a kihívásokat. Ez nemcsak szórakoztató és vicces helyzeteket szül, hanem komoly konfliktusokat és feszültségeket is. Judie és Curtis, Tallós Rita és Barbinek Paula, Fodor Rajmund és Ungvári Miklós, a Bódi testvérek, valamint Galambos Bogi és Kútvölgyi Sára mind új oldalukat mutatják meg, miközben küzdenek a továbbjutásért.

Galambos Lajcsi lánya üvöltve borul ki a műsor keddi adásában. A kaland-reality negyedik hetéhez érkezett, ahol a párosok már a középdöntőbe jutásért küzdenek. Az Ázsia Expressz azonban nemcsak a feladatokkal, hanem az indulatokkal is próbára teszi a versenyzőket: Galambos Lajcsi lánya például könnyek között, kiabálva borult ki, és káromkodva fenyegette játékostársát.