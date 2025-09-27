2 órája
Párcsere és feszült pillanatok: elindul a középdöntő az Ázsia Expresszben
A kaland-reality még versenyben lévő párosai most szembesülnek a legnagyobb próbatételekkel, hiszen a középdöntő héten már nincs védettség. Az Ázsia Expressz történetének egyik legizgalmasabb fordulata, a párcsere, új szintre emeli a feszültséget.
Az Ázsia Expressz hatodik évada elérkezett a középdöntő szakaszához, ahol már minden nap kulcsfontosságú. A versenyzőknek Indonézia lenyűgöző tájain nemcsak a helyi szokásokhoz kapcsolódó feladatokkal, hanem egymás energiáival is meg kell birkózniuk. A pénteki hajrá előtt a legtöbb medált begyűjtő páros automatikusan továbbjut Balira, a döntő hétre – így minden feladat tétje hatalmas.
Ázsia Expressz: a párcsere mindent felborít
A középdöntő hetében az egyik legnagyobb izgalmat a párcsere hozza el, amikor a megszokott partnerek helyett az ellenfél egyik tagjával kell teljesíteni a kihívásokat. Ez nemcsak szórakoztató és vicces helyzeteket szül, hanem komoly konfliktusokat és feszültségeket is. Judie és Curtis, Tallós Rita és Barbinek Paula, Fodor Rajmund és Ungvári Miklós, a Bódi testvérek, valamint Galambos Bogi és Kútvölgyi Sára mind új oldalukat mutatják meg, miközben küzdenek a továbbjutásért.
Galambos Lajcsi lánya üvöltve borul ki a műsor keddi adásában. A kaland-reality negyedik hetéhez érkezett, ahol a párosok már a középdöntőbe jutásért küzdenek. Az Ázsia Expressz azonban nemcsak a feladatokkal, hanem az indulatokkal is próbára teszi a versenyzőket: Galambos Lajcsi lánya például könnyek között, kiabálva borult ki, és káromkodva fenyegette játékostársát.
Galambos Lajos, azaz Lagzi Lajcsi lánya, Galambos Bogi is harcba szállt az Ázsia Expressz fődíjáért. Nem is akárhogyan fogadták az új versenyző párost az Ázsia Expressz idei évadában.
Titokban megtartotta az esküvőt a sztárpár, az ismert rapper Curtis és a sportoló Barnai Judit. Életük legnagyobb napjára augusztus 11-én kerítettek sort, az újpesti Polgármesteri Hivatalban. A ceremónia hangulata meghitt volt, családtagok, barátok voltak jelen életük egyik legfontosabb momentumánál. Curtis bátyjával, Judie pedig édesanyjával vonult be, az életüket összekötő gyűrűket pedig a rapper kisfia, Doncsi vitte a jegyespárnak. Attila tanújának a legjobb barátját, Judie pedig a csapattársát választotta.
Kimondták az igent-összeházasodott Curtis és JudieÖsszeházasodtak.