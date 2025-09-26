Újabb pár búcsúzik az Ázsia Expressztől

Az Ázsia Expressz versenyzői napról napra egyre fáradtabbak, a stoppolás és a kihívások teljesítése pedig komoly próbatétel elé állítja a sztárpárokat. A negyedik hajsza végén kiderül, ki csatlakozhat Barbinek Paula és Tallós Rita mellé a következő, középdöntő hetére és ki az, akinek most búcsúznia kell.

A ma esti Ázsia Expressz-ben újabb játékosok búcsúznak

Forrás: Tv2

Izgalmas befutó és újabb hajsza a ma esti Ázsia Expresszben

A csütörtöki befutóban holtverseny alakult ki az utolsó előtti helyen, így Lakatos Levente és Németh Kristóf mellé a Bódi testvérek is biztosan hajszáznak. A közösség döntése alapján egy harmadik páros is csatlakozik hozzájuk, így minden adott ahhoz, hogy ismét feszült pillanatokkal teli erőpróbát láthassanak a nézők. Az este a szokásos módon az Ázsia Expressz Kibeszélővel zárul, ahol a versenyzők visszatekintenek a hét legemlékezetesebb eseményeire.

Galambos Lajcsi lánya üvöltve borul ki a műsor keddi adásában. A kaland-reality negyedik hetéhez érkezett, ahol a párosok már a középdöntőbe jutásért küzdenek. Az Ázsia Expressz azonban nemcsak a feladatokkal, hanem az indulatokkal is próbára teszi a versenyzőket: Galambos Lajcsi lánya például könnyek között, kiabálva borult ki, és káromkodva fenyegette játékostársát.