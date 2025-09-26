1 órája
Újabb pár búcsúzik az Ázsia Expressztől
A népszerű reality negyedik hete ma este zárul, és ismét egy pár számára ér véget a kaland. Az Ázsia Expressz újabb izgalmas hajszával folytatódik, ahol minden pillanat számít.
Az Ázsia Expressz versenyzői napról napra egyre fáradtabbak, a stoppolás és a kihívások teljesítése pedig komoly próbatétel elé állítja a sztárpárokat. A negyedik hajsza végén kiderül, ki csatlakozhat Barbinek Paula és Tallós Rita mellé a következő, középdöntő hetére és ki az, akinek most búcsúznia kell.
Izgalmas befutó és újabb hajsza a ma esti Ázsia Expresszben
A csütörtöki befutóban holtverseny alakult ki az utolsó előtti helyen, így Lakatos Levente és Németh Kristóf mellé a Bódi testvérek is biztosan hajszáznak. A közösség döntése alapján egy harmadik páros is csatlakozik hozzájuk, így minden adott ahhoz, hogy ismét feszült pillanatokkal teli erőpróbát láthassanak a nézők. Az este a szokásos módon az Ázsia Expressz Kibeszélővel zárul, ahol a versenyzők visszatekintenek a hét legemlékezetesebb eseményeire.
Galambos Lajcsi lánya üvöltve borul ki a műsor keddi adásában. A kaland-reality negyedik hetéhez érkezett, ahol a párosok már a középdöntőbe jutásért küzdenek. Az Ázsia Expressz azonban nemcsak a feladatokkal, hanem az indulatokkal is próbára teszi a versenyzőket: Galambos Lajcsi lánya például könnyek között, kiabálva borult ki, és káromkodva fenyegette játékostársát.
Galambos Lajos, azaz Lagzi Lajcsi lánya, Galambos Bogi is harcba szállt az Ázsia Expressz fődíjáért. Nem is akárhogyan fogadták az új versenyző párost az Ázsia Expressz idei évadában.
Titokban megtartotta az esküvőt a sztárpár, az ismert rapper Curtis és a sportoló Barnai Judit. Életük legnagyobb napjára augusztus 11-én kerítettek sort, az újpesti Polgármesteri Hivatalban. A ceremónia hangulata meghitt volt, családtagok, barátok voltak jelen életük egyik legfontosabb momentumánál. Curtis bátyjával, Judie pedig édesanyjával vonult be, az életüket összekötő gyűrűket pedig a rapper kisfia, Doncsi vitte a jegyespárnak. Attila tanújának a legjobb barátját, Judie pedig a csapattársát választotta.
Kimondták az igent-összeházasodott Curtis és Judie