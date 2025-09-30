Óriási balhé az Ázsia Expresszben +videó

A medálok gyűjtögetése a héten bőven tartogat kihívást az öt versenyben lévő pár számára. A helyi szokásokhoz és kultúrához kapcsolódó feladatok, kihívások mellett pedig eljött a legnagyobb feszültséget kiváltó visszatérő elem az Ázsia Expressz történetében: a párcsere.

Balhé az Ázsia Expresszben?

És hogy mi ez? Először kell a versenyzőknek jól megszokott párjuktól elszakítva, az ellenfél egy-egy tagjával teljesíteni a kaland-reality kihívásait. A páros felállásban az egyik fél, a gazda minél gyorsabban szeretne előrehaladni a medálok megőrzésével, míg a másik fél, az élősködő feladata a hátráltatás és a feladatok közbeni medál-rablás.