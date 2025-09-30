1 órája
Óriási balhé az Ázsia Expresszben +videó
Új fejezetéhez érkezett a kaland-reality. Az Ázsia Expressz történetének egyik legizgalmasabb fordulata, a párcsere új szintre emeli a feszültséget, és a műsor eddigi legnagyobb balhéja közeledik.
Mint ahogyan azt mi is megírtuk, a TV2 kaland-reality műsora, az Ázsia Expressz hatodik évada elérkezett a középdöntő szakaszához, ahol már minden nap a versenytől való búcsút jelentheti. A résztvevők Indonézia lenyűgöző tájain ugyanis nemcsak a helyi szokásokhoz kapcsolódó feladatokkal, hanem egymással is meg kell birkózniuk.
Párcsere és feszült pillanatok: elindul a középdöntő az Ázsia Expresszben
A medálok gyűjtögetése a héten bőven tartogat kihívást az öt versenyben lévő pár számára. A helyi szokásokhoz és kultúrához kapcsolódó feladatok, kihívások mellett pedig eljött a legnagyobb feszültséget kiváltó visszatérő elem az Ázsia Expressz történetében: a párcsere.
Balhé az Ázsia Expresszben?
És hogy mi ez? Először kell a versenyzőknek jól megszokott párjuktól elszakítva, az ellenfél egy-egy tagjával teljesíteni a kaland-reality kihívásait. A páros felállásban az egyik fél, a gazda minél gyorsabban szeretne előrehaladni a medálok megőrzésével, míg a másik fél, az élősködő feladata a hátráltatás és a feladatok közbeni medál-rablás.
A párok az alábbiak szerint alakultak:
- Barnai Judienak Kútvölgyi Sára,
- Tallós Ritának Curtis,
- Galambos Boginak, Galambos Lajos lányának Barbinek Paula,
- Fodor Rajmundnak Bódi Hunor,
- Bódi Megyernek pedig Ungvári Miklós okoz fejtörést a párcsere során.
A közös kalandok nem csak vicces pillanatokat, hanem rengeteg konfliktust és az évad eddigi legnagyobb balhéját is elhozza. A TV2 műsorának legújabb kedvcsinálója alapján a feszültség valóban a legmagasabb fokára hág. De vajon tényleg verekedés lesz a vége? Nemsokára kiderül.