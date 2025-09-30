szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

14°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Műsor

1 órája

Óriási balhé az Ázsia Expresszben +videó

Címkék#reality#celeb#celebműsor#Ázsia Expressz

Új fejezetéhez érkezett a kaland-reality. Az Ázsia Expressz történetének egyik legizgalmasabb fordulata, a párcsere új szintre emeli a feszültséget, és a műsor eddigi legnagyobb balhéja közeledik.

Kemma.hu

Mint ahogyan azt mi is megírtuk, a TV2 kaland-reality műsora, az Ázsia Expressz hatodik évada elérkezett a középdöntő szakaszához, ahol már minden nap a versenytől való búcsút jelentheti. A résztvevők Indonézia lenyűgöző tájain ugyanis nemcsak a helyi szokásokhoz kapcsolódó feladatokkal, hanem egymással is meg kell birkózniuk.

Ázsia Expressz
Balhé közeleg az Ázsia Expresszben?
Forrás: TV2

A medálok gyűjtögetése a héten bőven tartogat kihívást az öt versenyben lévő pár számára. A helyi szokásokhoz és kultúrához kapcsolódó feladatok, kihívások mellett pedig eljött a legnagyobb feszültséget kiváltó visszatérő elem az Ázsia Expressz történetében: a párcsere.

Balhé az Ázsia Expresszben?

És hogy mi ez? Először kell a versenyzőknek jól megszokott párjuktól elszakítva, az ellenfél egy-egy tagjával teljesíteni a kaland-reality kihívásait. A páros felállásban az egyik fél, a gazda minél gyorsabban szeretne előrehaladni a medálok megőrzésével, míg a másik fél, az élősködő feladata a hátráltatás és a feladatok közbeni medál-rablás.

A párok az alábbiak szerint alakultak:

  • Barnai Judienak Kútvölgyi Sára,
  • Tallós Ritának Curtis,
  • Galambos Boginak, Galambos Lajos lányának Barbinek Paula,
  • Fodor Rajmundnak Bódi Hunor,
  • Bódi Megyernek pedig Ungvári Miklós okoz fejtörést a párcsere során.

A közös kalandok nem csak vicces pillanatokat, hanem rengeteg konfliktust és az évad eddigi legnagyobb balhéját is elhozza. A TV2 műsorának legújabb kedvcsinálója alapján a feszültség valóban a legmagasabb fokára hág. De vajon tényleg verekedés lesz a vége? Nemsokára kiderül.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu