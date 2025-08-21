57 perce
Ennél cukibbat még nem láttál: friss fotókon Vajna Timi kisbabája
Tündéri kötött kisruha, mini cipő és angyalszárnyacskák. Vajna Timi a legcukibb képeket osztotta meg az egy hónapja született kislányáról, Hailey-ről.
Vajna Timi imádnivaló képeket osztott meg nemrég született babájáról, Haileykéről. Kicsivel egy hónapja jött a nagy bejelentés, hogy megszületett Vajna Tímea második babája. Már többször is beszámoltunk róla,hogy mekkora csoda és öröm a kislány születése Beni baba után.
Vajna Timi kislányától mindenki elolvad
Az első fotót is megmutattuk Haileyről, ami még a kórházban készült, és Timi most Facebook oldalán osztott meg bűbájos képeket a kislányáról.
Jóságra és mások megsegítésére fogom nevelni a gyermekeimet.
