Cukiság

57 perce

Ennél cukibbat még nem láttál: friss fotókon Vajna Timi kisbabája

#Vajna Timi#baba fotó#Vajna Tímea#baba#kislány

Tündéri kötött kisruha, mini cipő és angyalszárnyacskák. Vajna Timi a legcukibb képeket osztotta meg az egy hónapja született kislányáról, Hailey-ről.

Vajna Timi imádnivaló képeket osztott meg nemrég született babájáról, Haileykéről. Kicsivel egy hónapja jött a nagy bejelentés, hogy megszületett Vajna Tímea második babája. Már többször is beszámoltunk róla,hogy mekkora csoda és öröm a kislány születése Beni baba után.

Vajna Timi
Vajna Timi újabb képeket posztolt babájáról
Forrás: Instagram

Vajna Timi kislányától mindenki elolvad

Az első fotót is megmutattuk Haileyről, ami még a kórházban készült, és Timi most Facebook oldalán osztott meg bűbájos képeket a kislányáról.

Jóságra és mások megsegítésére fogom nevelni a gyermekeimet. 

Vajna Tímea kislánya rózsaszínben pózol! A képeket ITT tudod megnézni.  

 

