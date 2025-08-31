1 órája
Videón Till Attila tatai kalandja: kutyusával hódította meg a Cseke-tavat
A televíziós műsorvezető közösségi oldalán egy rövid videót tett közzé legújabb kiruccanásról. A mindig mosolygós Till Attila ezúttal Tatán, a festői Cseke-tónál tette próbára a bakancsát, imádott kutyája társaságában.
A rendező és televíziós műsorvezető, Till Attila nemrég Tatára látogatott, ahol kedvenc négylábú társával, a cuki kiskutyájával járta be a Cseke-tó környékét. A kiruccanásról egy rövid videót is megosztott Facebook-oldalán, amelyen látszik: a borongós, esős időjárás sem vette el a jókedvét.
Óriási sztárparádé volt Tatán, celebek lepték el a tatai hotelt
Till Attila szereti Tatát
A nyirkos, őszi hangulatú séta igazi feltöltődésnek bizonyult, hiszen a tópart csendje és a természet közelsége különleges atmoszférát teremtett. Till Attila mosolyogva sétáltatta kedvencét, aki láthatóan szintén élvezte a kalandot, a rendező pedig eközben még azt is elhintette, hogy valami titkos dolgot forgattak itt nemrég, ám erről csak később rántja le a leplet.