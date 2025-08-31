Videón Till Attila tatai kalandja: kutyusával hódította meg a Cseke-tavat

Till Attila szereti Tatát

A nyirkos, őszi hangulatú séta igazi feltöltődésnek bizonyult, hiszen a tópart csendje és a természet közelsége különleges atmoszférát teremtett. Till Attila mosolyogva sétáltatta kedvencét, aki láthatóan szintén élvezte a kalandot, a rendező pedig eközben még azt is elhintette, hogy valami titkos dolgot forgattak itt nemrég, ám erről csak később rántja le a leplet.