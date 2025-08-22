59 perce
Nem mindennapi kérést teljesített Szoboszlai Dominik: videón a megható pillanat
Nem mindennapi pillanatnak lehettek szemtanúi a Liverpool szurkolói. Szoboszlai Dominik edzés közben egy megható, egyben vidám kérést teljesített, amely újra megmutatta, milyen jó hangulat uralkodik a csapat öltözőjében.
A bajnoki címvédő Liverpool lendületesen kezdte az idényt: 4–2-re győzte le a Bournemouth együttesét, ám a Premier League folytatása már jóval komolyabb erőpróbát tartogat, hiszen hétfő este a Newcastle United otthonában kell bizonyítania Jürgen Klopp csapatának. A felkészülés azonban nemcsak kemény munkáról, hanem felszabadult pillanatokról is szól. Erről árulkodott az a jelenet is, amikor Szoboszlai Dominik és a szintén magyar válogatott Kerkez Milos edzés előtt a Liverpool bajnoki könyvét lapozgatta. Hogy taktikát kerestek benne, titkos receptet a Newcastle legyőzésére, vagy csupán a tavalyi történeteken derültek jóízűt, azt senki sem tudja – de az arcukon látszott, hogy jókedvben nincs hiány.
Egy megható kérést teljesített Szoboszlai Dominik
Mint arról a Bors is beszámolt, a hangulatot fokozta, amikor csapattársa, Curtis Jones különleges kéréssel fordult Szoboszlaihoz: aláírást kért tőle. A magyar középpályás természetesen készséggel teljesítette a kérést, a pillanatot pedig videóra is vették. A rövid felvétel gyorsan elterjedt a közösségi médiában, hiszen ritka, hogy a csapattársak ilyen könnyed, baráti gesztusokkal szórakoztatják egymást az edzőpályán.
Új fejezet vörös betűkkel?
A liverpooli öltözőben tapasztalható derűs hangulat jó előjel lehet a Newcastle elleni rangadó előtt. A szurkolók bíznak benne, hogy Szoboszlai Dominik és társai ezúttal is vörös betűkkel írják tovább a Liverpool sikerkönyvét – miközben a csapat mindennapjait az összetartás és a humor is színesíti.
