Nem mindennapi kérést teljesített Szoboszlai Dominik: videón a megható pillanat

A bajnoki címvédő Liverpool lendületesen kezdte az idényt: 4–2-re győzte le a Bournemouth együttesét, ám a Premier League folytatása már jóval komolyabb erőpróbát tartogat, hiszen hétfő este a Newcastle United otthonában kell bizonyítania Jürgen Klopp csapatának. A felkészülés azonban nemcsak kemény munkáról, hanem felszabadult pillanatokról is szól. Erről árulkodott az a jelenet is, amikor Szoboszlai Dominik és a szintén magyar válogatott Kerkez Milos edzés előtt a Liverpool bajnoki könyvét lapozgatta. Hogy taktikát kerestek benne, titkos receptet a Newcastle legyőzésére, vagy csupán a tavalyi történeteken derültek jóízűt, azt senki sem tudja – de az arcukon látszott, hogy jókedvben nincs hiány.

Szoboszlai Dominik (balra) és Kerkez Milos is kezdőként lépett pályára a Premier Leauge nyitányán

Fotó: Nikki Dyer - LFC / Forrás: Nikki Dyer - LFC