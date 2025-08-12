„Kipihentnek kell lennem” – így osztja be idejét Szoboszlai apaként és focistaként

Augusztus 3-án Szoboszlai a pályán kívül is mérföldkőhöz érkezett: megszületett kislánya. Mint azt a Bors cikkében is olvasható, a felesége vállalja az éjszakai műszakot, így ő kipihenten készülhet az edzésekre és mérkőzésekre. „A feleségem éjszaka, én nappal vagyok a babával. Ha szünnapom van, többet segítek neki” – mesélte, hozzátéve, hogy az apaság teljesen új ritmust hozott az életébe.

