„Kipihentnek kell lennem” – így osztja be idejét Szoboszlai apaként és focistaként
Szoboszlai Dominik számára különleges időszak ez: miközben a Liverpoollal kupadöntőt játszott, otthon már újdonsült édesapaként helytáll. A magyar válogatott csapatkapitánya a Crystal Palace elleni angol Szuperkupa-vereség után a pályáról és a pelenkázóasztal mellől is őszintén mesélt.
A Crystal Palace hódította el az angol Szuperkupát, miután a Wembley Stadionban vasárnap 2–2-es döntetlent követően tizenegyesekkel legyőzte a Liverpoolt. A bajnoki címvédő csapatban két magyar is kezdett: a friss apuka, Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, és magabiztosan értékesítette saját büntetőjét, Kerkez Milost pedig öt perccel a lefújás előtt cserélték le.
A vereség ellenére Szoboszlai hangsúlyozta: egy döntőben az egyéni teljesítmény eltörpül az eredmény mellett. „Nem az számít, hogyan játszol, hanem a végeredmény. Sajnos alulmaradtunk, de tanulunk belőle. Ha szeretnénk megvédeni a bajnoki címet, mindenkinek össze kell kapnia magát” – mondta a Spíler TV-nek.
Szoboszlai Dominiknak jól megy az apaszerep
A válogatott csapatkapitánya arról is beszélt, hogy igyekszik segíteni a Liverpool két másik magyar játékosát, Kerkez Milost és Pécsi Ármint. „Milosra oda kell figyelni, Ármin nyugisabb típus. Ahol tudok, segítek” – tette hozzá.
Augusztus 3-án Szoboszlai a pályán kívül is mérföldkőhöz érkezett: megszületett kislánya. Mint azt a Bors cikkében is olvasható, a felesége vállalja az éjszakai műszakot, így ő kipihenten készülhet az edzésekre és mérkőzésekre. „A feleségem éjszaka, én nappal vagyok a babával. Ha szünnapom van, többet segítek neki” – mesélte, hozzátéve, hogy az apaság teljesen új ritmust hozott az életébe.
