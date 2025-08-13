Kerkez és Szoboszlai is veszélyben a Premier League-rajt előtt?

Mint azt a Bors is megírta: a középpályán Alexis Mac Allister helye betonbiztos, mellette azonban komoly verseny van: Szoboszlai Dominik, Curtis Jones és Wataru Endo harcol a pozícióért. Ha Slot támadóbb játékot választ, Szoboszlai lehet a befutó, viszont a biztonságosabb, védekezőbb megközelítés Jones vagy Endo kezdését hozhatja. Hosszabb távon Ryan Gravenberch is riválissá válhat, bár az első fordulóban eltiltás miatt nem játszhat.