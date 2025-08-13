augusztus 13., szerda

Labdarúgás

3 órája

Kerkez és Szoboszlai is veszélyben a Premier League-rajt előtt?

Címkék#Kerkez Milos#Szoboszlai Dominik#Premier League#Liverpool#szuperkupa

A Liverpool edzője, Arne Slot a rutin és a biztonsági játék felé hajolhat a Szuperkupa-döntőben látott hibák után. Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik kezdőtagsága is kérdéses a Bournemouth elleni nyitófordulóban.

A Liverpool az elbukott Szuperkupa-döntő után pénteken, a Bournemouth ellen rajtol a Premier League-ben, ám a két magyar válogatott játékos, Kerkez Milos és az immáron friss apuka Szoboszlai Dominik helye is bizonytalan a kezdőben.

Az elbukott Szuperkupa-döntőben Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is a Liverpool kezdőcsapatában kaptak helyet
Az elbukott Szuperkupa-döntőben Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is a Liverpool kezdőcsapatában kapott helyet
Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

Szoboszlai Dominik a kispadra szorulhat?

A balhátvéd-poszton Kerkez Milos a klub legendás játékosával, Andy Robertsonnal küzd a helyéért. Bár Kerkez a Szuperkupa-döntőben kezdett, a legfrissebb hírek szerint a mérkőzésen látott védekezési bizonytalanságok miatt Slot könnyen dönthet a rutinos skót mellett.

Mint azt a Bors is megírta: a középpályán Alexis Mac Allister helye betonbiztos, mellette azonban komoly verseny van: Szoboszlai Dominik, Curtis Jones és Wataru Endo harcol a pozícióért. Ha Slot támadóbb játékot választ, Szoboszlai lehet a befutó, viszont a biztonságosabb, védekezőbb megközelítés Jones vagy Endo kezdését hozhatja. Hosszabb távon Ryan Gravenberch is riválissá válhat, bár az első fordulóban eltiltás miatt nem játszhat.

 

