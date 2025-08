Gyász után jött az örömhír, megszületett az ország első számú focis babája, mutatjuk a fotóját

Köllő Babett pert vesztett a Szoboszlai Dominikkal kapcsolatos pletyka miatt

Köllő Babett egy podcastban mesélte el, hogyan perelte be a Redditet egy évekkel ezelőtti pletyka miatt, amely őt és Szoboszlai Dominikot hozta hírbe, noha soha nem is találkoztak. A színésznő csalódottan számolt be arról, hogy a bíróság a történetet „véleménynek” minősítette, így végül ő fizette a perköltséget.