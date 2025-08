Család, bajnoki cím, új fejezet – Szoboszlai Dominik élete nagy fordulatot vett

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik az elmúlt évben elérte azt, amire sokan egész életükben vágynak: bajnok lett a Liverpoollal az angol Premier League-ben, megnősült és édesapa lett. A fiatal középpályás csillaga fényesebben ragyog, mint valaha – és most már nemcsak sportolóként, hanem családapaként is példakép sokak szemében.

Buzsik Dorka és Szoboszlai Dominik boldogsága határtalan

Forrás: Instagram

Szoboszlai Dominik: a pályán túl is győztes

A rajongók számára külön öröm, hogy a magánéletében is megtalálta a boldogságot. Szoboszlai Dominik feleségével, Buzsik Borkával 2025-ben kötötték össze életüket, és nemrég született meg első gyermekük, akinek nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A hírt egy fotóval és megható üzenettel jelentette be közösségi oldalán, amely futótűzként terjedt a sajtóban.

Dominik karrierje eddig is látványosan ívelt felfelé, de sokáig úgy tűnt, a magánéletében nincs ilyen egyensúly. Menedzsere korábban úgy fogalmazott:

Egy futballista élete kívülről fényesnek tűnik, de belülről sokszor magányos és küzdelmekkel teli

Most azonban úgy látszik, a sport mellett a családi boldogság is megerősítette a játékost, aki a jelek szerint most igazán teljes életet élhet – nemcsak a stadionok világában, hanem azon kívül is.

Az interjú további részletei a tények.hu oldalán megtekinthetők.

Szoboszlai Dominik azt mondta, kislányának születése semmihez sem fogható érzés, amiről itt írtunk.