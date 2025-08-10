1 órája
Elolvadsz! Szoboszlai kislánya Liverpool-mezben hódít
Az édesanya ismét megörvendeztette a rajongókat néhány friss, meghitt családi pillanattal. A fotókon Szoboszlai Dominik kislánya már most édesapja leglelkesebb szurkolójaként látható.
A Liverpool magyar középpályása, Szoboszlai Dominik számára az elmúlt hónapok nemcsak a pályán, hanem a magánéletben is különlegesek voltak. Feleségével, Buzsik Borkával egy új élethelyzetbe csöppentek, és most ismét betekintést engedtek a rajongóknak mindennapjaik egyik édes pillanatába.
Szoboszlai Dominik kislánya Liverpool-mezben pózolt
Buzsik Borka újabb pillanatokat osztott meg közösségi oldalán a közös kislányukról. A baba ezúttal piros, „LFC” feliratú kisruhában és zokniban látható, a képek mellé pedig az édesanya csak ennyit írt: „Supporting daddy”. A bejegyzésből kiderül, hogy a pici már most a sztárfocista leglelkesebb drukkere.
Az Instagram-sztoriban egy aranyos tükörszelfi is szerepel, amelyen Buzsik Borka karjában tartja a kislányát. A baba hátán a 8-as szám díszeleg, amely Szoboszlai Dominik mezszáma a Liverpoolnál.
A magánéletet továbbra is óvják
Mint arról korábban beszámoltunk, a kislány nevét a szülők továbbra sem hozták nyilvánosságra, és a fotókon is csak részleteiben mutatják – megőrizve magánéletük intimitását. Szoboszlai korábban úgy fogalmazott:
Életem legkülönlegesebb pillanata volt, amikor először a karomban tarthattam a kislányunkat, egyetlen győzelem vagy aranyérem sem hasonlítható a gyermekem születéséhez.
Már most édesapja legnagyobb szurkolója
A legfrissebb képek pedig egyértelműen mutatják, hogy a család legfiatalabb tagja már most a Liverpool mellett áll, és minden mozdulatával édesapját támogatja.