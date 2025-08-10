Elolvadsz! Szoboszlai kislánya Liverpool-mezben hódít

A Liverpool magyar középpályása, Szoboszlai Dominik számára az elmúlt hónapok nemcsak a pályán, hanem a magánéletben is különlegesek voltak. Feleségével, Buzsik Borkával egy új élethelyzetbe csöppentek, és most ismét betekintést engedtek a rajongóknak mindennapjaik egyik édes pillanatába.

Buzsik Borka új fotókon mutatta meg Szoboszlai Dominik kislányát, aki már most Liverpool-mezben szurkol édesapjának

Forrás: Instagram

Szoboszlai Dominik kislánya Liverpool-mezben pózolt

Buzsik Borka újabb pillanatokat osztott meg közösségi oldalán a közös kislányukról. A baba ezúttal piros, „LFC” feliratú kisruhában és zokniban látható, a képek mellé pedig az édesanya csak ennyit írt: „Supporting daddy”. A bejegyzésből kiderül, hogy a pici már most a sztárfocista leglelkesebb drukkere.

Az Instagram-sztoriban egy aranyos tükörszelfi is szerepel, amelyen Buzsik Borka karjában tartja a kislányát. A baba hátán a 8-as szám díszeleg, amely Szoboszlai Dominik mezszáma a Liverpoolnál.

A magánéletet továbbra is óvják

Mint arról korábban beszámoltunk, a kislány nevét a szülők továbbra sem hozták nyilvánosságra, és a fotókon is csak részleteiben mutatják – megőrizve magánéletük intimitását. Szoboszlai korábban úgy fogalmazott: