augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

30°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celeb

1 órája

Egyetlen szó is elég volt – már itthon is cikizik Szoboszlai Dominikot

Címkék#vita#Sob-osz-lie#Kerkez Milos#Szoboszlai Dominik

Egyetlen szó is elég volt ahhoz, hogy beinduljanak a találgatások és a kritikák. Szoboszlai Dominik szereplése a Liverpool legújabb videójában sokaknál kiverte a biztosítékot, de nem azért, amiért elsőre gondolnánk.

Kemma.hu

A Liverpool játékosai a 2025/26-os szezon előtt egy rövid videóban mutatták be magukat – mindenki elmondta a saját nevét, ahogy azt a Premier League-ben már megszokhattuk. A felvételen három magyar is szerepelt: Pécsi Ármin, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik. Utóbbi viszont nem a megszokott módon ejtette ki nevét.

Magyaros csapat alakul a szigetországban? A Liverpool és a magyar válogatott csapatkapitánya Szoboszlai Dominik a következő szezonban jó eséllyel egy csapatban játszhat.
Szoboszlai Dominik bemutatkozása a Liverpool új szezon előtti videójában váratlan vitát indított el a kiejtése miatt
Fotó: Michael Regan / Forrás: Getty Images

Szoboszlai Dominik bemutatkozása megosztotta a közönséget

Szoboszlai a kamerába nézve angolosan ejtette ki nevét: „Sob-osz-lie” – ez pedig egy pillanat alatt reakciólavinát indított el a közösségi oldalakon. Egyes szurkolók csak mosolyogtak a dolgon, mások viszont éles kritikával illették a magyar válogatott csapatkapitányát:

Ez mondjuk gáz, hogy a saját nevét nem tudja kiejteni normálisan.

Ez azért cink… Szoboszláj?

Máris elfelejtett magyarul két év Liverpool után.

Praktikum vagy identitásvesztés?

Sokan úgy gondolják, Szoboszlai csupán segíteni próbált a nemzetközi közönségnek: a neve a magyarban sem könnyű, külföldön pedig szinte lehetetlen pontosan visszaadni. Így a „Sob-osz-lie” talán csak egy gesztus volt azok felé, akik nap mint nap próbálják helyesen kimondani nevét – írja a borsonline.hu oldala.

A teljes cikket ide kattintva tekinthetik meg.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu