Egyetlen szó is elég volt – már itthon is cikizik Szoboszlai Dominikot

A Liverpool játékosai a 2025/26-os szezon előtt egy rövid videóban mutatták be magukat – mindenki elmondta a saját nevét, ahogy azt a Premier League-ben már megszokhattuk. A felvételen három magyar is szerepelt: Pécsi Ármin, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik. Utóbbi viszont nem a megszokott módon ejtette ki nevét.

Szoboszlai Dominik bemutatkozása a Liverpool új szezon előtti videójában váratlan vitát indított el a kiejtése miatt

Fotó: Michael Regan / Forrás: Getty Images

Szoboszlai Dominik bemutatkozása megosztotta a közönséget

Szoboszlai a kamerába nézve angolosan ejtette ki nevét: „Sob-osz-lie” – ez pedig egy pillanat alatt reakciólavinát indított el a közösségi oldalakon. Egyes szurkolók csak mosolyogtak a dolgon, mások viszont éles kritikával illették a magyar válogatott csapatkapitányát:

Ez mondjuk gáz, hogy a saját nevét nem tudja kiejteni normálisan.

Ez azért cink… Szoboszláj?