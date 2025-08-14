1 órája
Egyetlen szó is elég volt – már itthon is cikizik Szoboszlai Dominikot
Egyetlen szó is elég volt ahhoz, hogy beinduljanak a találgatások és a kritikák. Szoboszlai Dominik szereplése a Liverpool legújabb videójában sokaknál kiverte a biztosítékot, de nem azért, amiért elsőre gondolnánk.
A Liverpool játékosai a 2025/26-os szezon előtt egy rövid videóban mutatták be magukat – mindenki elmondta a saját nevét, ahogy azt a Premier League-ben már megszokhattuk. A felvételen három magyar is szerepelt: Pécsi Ármin, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik. Utóbbi viszont nem a megszokott módon ejtette ki nevét.
Szoboszlai Dominik bemutatkozása megosztotta a közönséget
Szoboszlai a kamerába nézve angolosan ejtette ki nevét: „Sob-osz-lie” – ez pedig egy pillanat alatt reakciólavinát indított el a közösségi oldalakon. Egyes szurkolók csak mosolyogtak a dolgon, mások viszont éles kritikával illették a magyar válogatott csapatkapitányát:
Ez mondjuk gáz, hogy a saját nevét nem tudja kiejteni normálisan.
Ez azért cink… Szoboszláj?
Máris elfelejtett magyarul két év Liverpool után.
„Kipihentnek kell lennem” – így osztja be az idejét Szoboszlai apaként és focistaként
Praktikum vagy identitásvesztés?
Sokan úgy gondolják, Szoboszlai csupán segíteni próbált a nemzetközi közönségnek: a neve a magyarban sem könnyű, külföldön pedig szinte lehetetlen pontosan visszaadni. Így a „Sob-osz-lie” talán csak egy gesztus volt azok felé, akik nap mint nap próbálják helyesen kimondani nevét – írja a borsonline.hu oldala.
A teljes cikket ide kattintva tekinthetik meg.