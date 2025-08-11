1 órája
Elképesztő, mennyibe került Szoboszlai Dominik kislányának babakocsija
Egy friss közösségi médiás bejegyzés azonnal felkeltette a rajongók figyelmét. A fotón Szoboszlai Dominik felesége látható, amint kislányukat egy stílusos, prémium babakocsiban tolja.
Egy friss fotó borzolta fel a rajongók kíváncsiságát a közösségi médiában: a képen Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka látható, amint kislányával sétál egy különleges, feltűnően elegáns babakocsival. A felvétel nemcsak a helyszín miatt keltett figyelmet, hanem a választott modell miatt is, amely első pillantásra is prémium darabnak tűnik.
Szoboszlai Dominik kislánya stílusos kocsiban utazik
Hófehér mózeskosár, matt fekete váz – ilyen stílusos kocsival gördülnek sétára. A Liverpool magyar válogatott focistája nemrég jelentette be, hogy megszületett első gyermeke, ám a baba nevét egyelőre titokban tartják – írj a borsonline.hu oldala.
A kiválasztott modell ára nem mindennapi: a váz önmagában 269 ezer forint, a hófehér mózeskosár további 155 ezer, míg az ülőrész huzata 77–190 ezer forint. Ha téli bundazsákot is vesznek hozzá, a végösszeg akár 670 ezer forint is lehet. Emellett létezik belőle „okos” változat is, amely telefonos alkalmazással vezérelhető, ringató funkcióval és emelkedőn való rásegítéssel – ez 174 ezer forinttal drágább a hagyományosnál.
