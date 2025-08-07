1 órája
Szerelem napokat élt át Rúzsa Magdi
Az énekesnő több fotót is posztolt egy csodaszép utazásról. Rúzsa Magdi családjával utazott a meseszép helyre.
Rúzsa Magdi két koncert között kikapcsolódik. Nem is akárhol: a festői szépségű Hargitán kirándult családjával.
Rúzsa Magdi pihenés után ismét koncertezik
A vajdasági énekesnő nemrég Erdélyben, Tusnádfürdőn adott telt házas koncertet, majd az Egyfeszten lépett fel rajongói nagy örömére. Azonban a pihenést is komolyan kell vennie és időt kell hagynia, hiszen otthon hármasikrei várják a közösen töltött időt.
A család kivonult a természetbe: a Hargitán kapcsolódtak ki – legalábbis a Rúzsa Magdi Instagram-oldalára feltett fotók tanúsága szerint.
Az ikrek láthatóan élvezték az ott töltött pillanatokat, ahol csacsit simogattak, traktorra ültek, este pedig tábortüzet is gyújtottak.
Az énekesnő hamarosan a veszprémi Gyárkertben, majd az esztergomi Szent István napokon lép fel.
