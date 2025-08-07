augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

24°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kikapcsolódás

1 órája

Szerelem napokat élt át Rúzsa Magdi

Címkék#Szent István-napi#Rúzsa Magdi babái#Rúzsa Magdi

Az énekesnő több fotót is posztolt egy csodaszép utazásról. Rúzsa Magdi családjával utazott a meseszép helyre.

Kemma.hu

Rúzsa Magdi két koncert között kikapcsolódik. Nem is akárhol: a festői szépségű Hargitán kirándult családjával. 

Rúzsa Magdi ismét lenyűgözte a közönséget
Rúzsa Magdi ismét lenyűgözte a közönséget
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Rúzsa Magdi pihenés után ismét koncertezik

A vajdasági énekesnő nemrég Erdélyben, Tusnádfürdőn adott telt házas koncertet, majd az Egyfeszten lépett fel rajongói nagy örömére. Azonban a pihenést is komolyan kell vennie és időt kell hagynia, hiszen otthon hármasikrei várják a közösen töltött időt. 

A család kivonult a természetbe: a Hargitán kapcsolódtak ki – legalábbis a Rúzsa Magdi Instagram-oldalára feltett fotók tanúsága szerint. 
Az ikrek láthatóan élvezték az ott töltött pillanatokat, ahol csacsit simogattak, traktorra ültek, este pedig tábortüzet is gyújtottak. 

 Az énekesnő hamarosan a veszprémi Gyárkertben, majd az esztergomi Szent István napokon lép fel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu