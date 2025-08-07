Szerelem napokat élt át Rúzsa Magdi

Rúzsa Magdi két koncert között kikapcsolódik. Nem is akárhol: a festői szépségű Hargitán kirándult családjával.

Rúzsa Magdi ismét lenyűgözte a közönséget

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Rúzsa Magdi pihenés után ismét koncertezik

A vajdasági énekesnő nemrég Erdélyben, Tusnádfürdőn adott telt házas koncertet, majd az Egyfeszten lépett fel rajongói nagy örömére. Azonban a pihenést is komolyan kell vennie és időt kell hagynia, hiszen otthon hármasikrei várják a közösen töltött időt.

A család kivonult a természetbe: a Hargitán kapcsolódtak ki – legalábbis a Rúzsa Magdi Instagram-oldalára feltett fotók tanúsága szerint.

Az ikrek láthatóan élvezték az ott töltött pillanatokat, ahol csacsit simogattak, traktorra ültek, este pedig tábortüzet is gyújtottak.

Az énekesnő hamarosan a veszprémi Gyárkertben, majd az esztergomi Szent István napokon lép fel.