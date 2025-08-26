51 perce
Világrekordot döntött a tatabányai poéngyáros
Budapesten új szintre emelték a szórakoztatást, amikor egy tatabányai stand-upos lépett színpadra. A humorista poénvilágrekordot döntött – mutatjuk, hogyan sikerült.
Nem mindennapi nevetéscunamit élhetett át a közönség Budapesten. Valtner Mályki, a tatabányai stand-upos egy perc alatt 29 poént sütött el, ezzel új poénvilágrekordot állítva fel. A Bulgarden Comedy Club színpadán zajló rekordkísérlet közben még a legedzettebb humorrajongók is ámuldoztak, amikor a komikus géppuskaszerű tempóban szórta a vicceket. A korábbi csúcs 26 volt, így az új eredmény minden eddigi próbálkozást felülmúlt.
Villámtempójával döntött poénvilágrekordot a tatabányai humorista
A kísérletet nem csupán a nézők, hanem hivatalos rekordregisztrátor is figyelte: Sebestyén István, a Magyar Rekordok képviselője személyesen hitelesítette a teljesítményt. A rekordest házigazdája Orosz György volt, aki a Standup Comedy Humortársulat vezetőjeként gondoskodott róla, hogy már a felvezetés is parádés legyen. A jókedvet csak fokozta, hogy a Showder Klub két ismert humoristája, Horváth Gábor és Kéfer Ádám is fellépett.
A humorista nem először aratott sikert
Mályki neve nem ismeretlen a hazai közönség számára. A „Nap Vicce” sorozatával az online térben már több mint 150 ezres követőtábort épített ki. Most élőben is bizonyította, hogy gyorsaságban és poénadagolásban verhetetlen. A helyszínen sokan úgy fogalmaztak, ilyen estét az ember ritkán él át: amikor a humor világrekordot szül.
A rekord pillanata videón is látható
Aki lemaradt volna az eseményről, annak sem kell szomorkodnia: a Standup Comedy hivatalos TikTok-oldalán megosztott videóban megnézhető, hogyan záporoztak a poénok a Bulgarden színpadán. A felvételen jól látszik, ahogy Valtner Mályki lendületesen ontja a vicceket, ezzel tapsra és könnyfakasztó nevetésre késztetve a nagyérdeműt.
A Dumaszínház humoristái Oroszlányt szórakoztatták +fotók
Komárom-Esztergom megyében dübörög a szórakoztatóipar
Nem ez volt az egyetlen nagy siker az utóbbi időben. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Dumaszínház humoristái, Ács Fruzsina és Szabó Balázs Máté is hatalmas sikert arattak az oroszlányi Bányász Klubban, amikor januárban megnyitották a 2025-ös idényt. A teltházas eseményt ekkor is a jókedv és a hangos nevetés jellemezte.
Elek Péter humorista kocsonyaállagú titkot mondott el Oroszlányban
Néhány hónappal korábban ugyanitt Elek Péter „Férfi megérzés” című estje aratta le a babérokat, ahol a férfiak dilemmáiról és titkos bizonytalanságairól szóltak a poénok – a közönség itt is könnyesre vigadta magát. Továbbá nem szabad megfeledkezni Kiss Ádámról sem, aki a 2023-as év végi önálló estjével kacagtatta meg a tatabányai publikumot.