Világrekordot döntött a tatabányai poéngyáros

Nem mindennapi nevetéscunamit élhetett át a közönség Budapesten. Valtner Mályki, a tatabányai stand-upos egy perc alatt 29 poént sütött el, ezzel új poénvilágrekordot állítva fel. A Bulgarden Comedy Club színpadán zajló rekordkísérlet közben még a legedzettebb humorrajongók is ámuldoztak, amikor a komikus géppuskaszerű tempóban szórta a vicceket. A korábbi csúcs 26 volt, így az új eredmény minden eddigi próbálkozást felülmúlt.

Valtner Mályki 29 viccel döntötte meg a poénvilágrekordot

Villámtempójával döntött poénvilágrekordot a tatabányai humorista

A kísérletet nem csupán a nézők, hanem hivatalos rekordregisztrátor is figyelte: Sebestyén István, a Magyar Rekordok képviselője személyesen hitelesítette a teljesítményt. A rekordest házigazdája Orosz György volt, aki a Standup Comedy Humortársulat vezetőjeként gondoskodott róla, hogy már a felvezetés is parádés legyen. A jókedvet csak fokozta, hogy a Showder Klub két ismert humoristája, Horváth Gábor és Kéfer Ádám is fellépett.

A humorista nem először aratott sikert

Mályki neve nem ismeretlen a hazai közönség számára. A „Nap Vicce” sorozatával az online térben már több mint 150 ezres követőtábort épített ki. Most élőben is bizonyította, hogy gyorsaságban és poénadagolásban verhetetlen. A helyszínen sokan úgy fogalmaztak, ilyen estét az ember ritkán él át: amikor a humor világrekordot szül.

A Bulgarden közönsége tapsviharral ünnepelte Valtner Málykit

A rekord pillanata videón is látható

Aki lemaradt volna az eseményről, annak sem kell szomorkodnia: a Standup Comedy hivatalos TikTok-oldalán megosztott videóban megnézhető, hogyan záporoztak a poénok a Bulgarden színpadán. A felvételen jól látszik, ahogy Valtner Mályki lendületesen ontja a vicceket, ezzel tapsra és könnyfakasztó nevetésre késztetve a nagyérdeműt.