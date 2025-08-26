augusztus 26., kedd

Izsó névnap

24°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Humor

2 órája

Világrekordot döntött a tatabányai poéngyáros

Címkék#Stand-up#Stand up#Valtner Mályki#poénvilágrekord#siker#Stand up Comedy#humorista

Budapesten új szintre emelték a szórakoztatást, amikor egy tatabányai stand-upos lépett színpadra. A humorista poénvilágrekordot döntött – mutatjuk, hogyan sikerült.

Kemma.hu

Nem mindennapi nevetéscunamit élhetett át a közönség Budapesten. Valtner Mályki, a tatabányai stand-upos egy perc alatt 29 poént sütött el, ezzel új poénvilágrekordot állítva fel. A Bulgarden Comedy Club színpadán zajló rekordkísérlet közben még a legedzettebb humorrajongók is ámuldoztak, amikor a komikus géppuskaszerű tempóban szórta a vicceket. A korábbi csúcs 26 volt, így az új eredmény minden eddigi próbálkozást felülmúlt.

Valtner Mályki 29 viccel döntötte meg a poénvilágrekordot
Valtner Mályki 29 viccel döntötte meg a poénvilágrekordot

Villámtempójával döntött poénvilágrekordot a tatabányai humorista

A kísérletet nem csupán a nézők, hanem hivatalos rekordregisztrátor is figyelte: Sebestyén István, a Magyar Rekordok képviselője személyesen hitelesítette a teljesítményt. A rekordest házigazdája Orosz György volt, aki a Standup Comedy Humortársulat vezetőjeként gondoskodott róla, hogy már a felvezetés is parádés legyen. A jókedvet csak fokozta, hogy a Showder Klub két ismert humoristája, Horváth Gábor és Kéfer Ádám is fellépett.

A humorista nem először aratott sikert

Mályki neve nem ismeretlen a hazai közönség számára. A „Nap Vicce” sorozatával az online térben már több mint 150 ezres követőtábort épített ki. Most élőben is bizonyította, hogy gyorsaságban és poénadagolásban verhetetlen. A helyszínen sokan úgy fogalmaztak, ilyen estét az ember ritkán él át: amikor a humor világrekordot szül.

A Bulgarden közönsége tapsviharral ünnepelte Valtner Málykit

A rekord pillanata videón is látható

Aki lemaradt volna az eseményről, annak sem kell szomorkodnia: a Standup Comedy hivatalos TikTok-oldalán megosztott videóban megnézhető, hogyan záporoztak a poénok a Bulgarden színpadán. A felvételen jól látszik, ahogy Valtner Mályki lendületesen ontja a vicceket, ezzel tapsra és könnyfakasztó nevetésre késztetve a nagyérdeműt.

@standupcomedy.hu Új rekord született! #vicc #rekord #humor @Mályki #standupcomedy #hivatalos Valtner Mályki az egy perc alatt elmondott legtöbb vicc kategória rekordját döntötte meg, 29 viccel 60 másodperc alatt. A rekord hiteles és hivatalos. @Orosz Gyuri @OroszRulett Comedy Podcast @Horváth Gábor Humorista @Ádám Kéfer ♬ ほ わ ト ラ ン ペ ッ ト trumpet 1 of laugh ♪ - Rapid Fire

Komárom-Esztergom megyében dübörög a szórakoztatóipar

Nem ez volt az egyetlen nagy siker az utóbbi időben. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Dumaszínház humoristái, Ács Fruzsina és Szabó Balázs Máté is hatalmas sikert arattak az oroszlányi Bányász Klubban, amikor januárban megnyitották a 2025-ös idényt. A teltházas eseményt ekkor is a jókedv és a hangos nevetés jellemezte. 

Néhány hónappal korábban ugyanitt Elek Péter „Férfi megérzés” című estje aratta le a babérokat, ahol a férfiak dilemmáiról és titkos bizonytalanságairól szóltak a poénok – a közönség itt is könnyesre vigadta magát. Továbbá nem szabad megfeledkezni Kiss Ádámról sem, aki a 2023-as év végi önálló estjével kacagtatta meg a tatabányai publikumot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu