Celebmustra

2 órája

Őrületes hangulat Esztergomban - ilyen volt Rúzsa Magdi koncertje

Egy énekesnő sokakat megbotránkoztatott, egy másik pedig felpörgette Esztergomot. Rengeteg fotón Rúzsa Magdi fellépése. És a legcukibb képeket is elhoztuk Vajna Tímea kislányáról.

Kemma.hu

Heti celebfigyelőnkben ezúttal Horányi Juli és Ajsa Luna Himnusz-előadása, Szoboszlai Dominik, Vajna Timi és babája, a legendás énekes, Demjén Ferenc, Kunu Márió, Rúzsa Magdi és Konstantin fitnesz edző-influenszer került bele. Íme, az eheti celebmustra.

Ajsa Luna Himnusz-feldolgozása sokaknál kiverte a biztosítékot

 

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos edzés előtt

Tündéri kötött kis ruha, mini cipő és angyalszárnyacskák

Százezrek aggódnak a zenészlegendáért

Beszéljünk órákról: legújabb videója górcső alá vette a magyar énekes karóráját

 

Óriási bulit csapott Rúzsa Magdi Esztergomban

GALÉRIA: Képeken Rúzsa Magdi esztergomi koncertje (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

