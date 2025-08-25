augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

22°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celeb

55 perce

A Barátok Közt sztárjának felejthetetlen hétvégéje a tatai Derítő-tónál

Címkék#Németh Kristóf#Barátok közt#Tata

A magyar színész az egész hétvégéjét Tatán töltötte. A Derítő-tónál horgászott Németh Kristóf.

Kemma.hu

Németh Kristófot a legtöbben a Barátok Közt és a Drága Örökösök sorozatokból ismerik. A magyar színész a hétvégét horgászással töltötte Tatán, a Derítő-tónál. Közösségi oldalán rengeteg képet meg is osztott erről.

Németh Kristóf a Derítő-tónál
Németh Kristóf a Derítő-tónál
Forrás: Németh Kristóf/Facebook

Így telt Németh Kristóf hétvégéje Tatán

Kristóf Facebook oldalán egy kisebb élménybeszámolót is közzétett arról, hogy milyen volt a hétvégéje barátjával a tatai parton. Noha a kis házi-versenyüket nem ő nyerte, de együtt több mint 15 halat fogtak és persze minden halat visszaengedetk a tóba.

Kábé gyerekkorom óta vágyom egy ilyen önfeledt hétvégére.

– írta a színész.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu