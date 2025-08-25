A Barátok Közt sztárjának felejthetetlen hétvégéje a tatai Derítő-tónál

Németh Kristófot a legtöbben a Barátok Közt és a Drága Örökösök sorozatokból ismerik. A magyar színész a hétvégét horgászással töltötte Tatán, a Derítő-tónál. Közösségi oldalán rengeteg képet meg is osztott erről.

Németh Kristóf a Derítő-tónál

Forrás: Németh Kristóf/Facebook

Így telt Németh Kristóf hétvégéje Tatán

Kristóf Facebook oldalán egy kisebb élménybeszámolót is közzétett arról, hogy milyen volt a hétvégéje barátjával a tatai parton. Noha a kis házi-versenyüket nem ő nyerte, de együtt több mint 15 halat fogtak és persze minden halat visszaengedetk a tóba.

Kábé gyerekkorom óta vágyom egy ilyen önfeledt hétvégére.

– írta a színész.