Botrány

1 órája

A Farm VIP sztárja szétszedte Ajsa Luna Himnuszát: itt a kegyetlen igazság

Címkék#himnusz#Ajsa Luna#koncert#Horányi Juli

Rég volt ekkora lavinát elindító Himnusz-előadás, az egyszer biztos! Mások után Horányi Juli is TikTok-videóban reagált a Szent István-napi rendezvény egyik vitatott fellépésére. Ajsa Luna Himnusz-feldolgozása óriási vitát váltott ki, és az énekesnő is megszólalt a témában.

Kemma.hu

Az államalapítás ünnepének estéjén Ajsa Luna Himnusz-előadása kavarta a legnagyobb port a budapesti koncertek közül. A fiatal énekesnő egy alternatív feldolgozással próbálkozott meg, ám a közönség és a közösségi média egyaránt megütközött az előadás stílusán. A cigarettával, ülve előadott, hamisnak ítélt produkciót sokan tiszteletlenségként értékelték – köztük Horányi Juli is, aki egy TikTok-videóban osztotta meg a véleményét.

Luna Himnusz, Ajsa Luna
Ajsa Luna Himnusz-feldolgozása után Horányi Juli is megszólalt
Forrás: Facebook / Jofi koncert

Ajsa Luna Himnusz-feldolgozása kiverte a biztosítékot

A videójában Horányi Juli, már az elején leszögezi: „Ez a Himnusz meggyalázása volt. Ez nem volt művészet. Ez egyáltalán nem volt művészet.” Az énekesnő szerint a nemzeti imádság előadása mindig különleges pillanat, amihez alázat és felelősség társul. 

Ez nem egy olyan dal, amit lehet cigarettával a szádban végigénekelni a színpad szélén ücsörögve

– fogalmazott keményen.

Ajsa Lunát név szerint is említve, sőt, a TikTok-videóba a botrányos Himnusz-előadás egy részletét is bevágva Juli arról beszélt, hogy azért is mond véleményt, mert talán szolgálhat néhány hasznos gondolattal azoknak az énekeseknek, akik a jövőben erre a feladatra vállalkoznának, hogy ne azért kapja föl az internet népét a Himnusz-előadásukat, mert szinte „nem felel meg az elvárásoknak”. A Farm VIP leendő játékosa kiemelte, hogy az előadásmód kapcsán fogalmaz meg kritikákat a szerinte önazonosnak szánt produkcióról, ami nagyon balul sült el.

@horanyijuli Nem először történik meg, hogy egy énekes himnusz előadása picit botrányosra sikeredik. Itthon és szerte a világon himnuszt énekelni egy énekesnek, óriási felelősség, nagy elvárásokat támaszt az előadóművész felé ez a rettenetesen hagyománykövető műfaj és nemcsak itthon, külföldön is nagyon nagy károkat tud okozni egy rosszul előadott himnusz. Azért is mondok most véleményt az idén Augusztus 20-án történtekről, mert talán szolgálhatok néhány hasznos gondolattal azon énekesek számára, akik a jövőben fognak himnuszt énekelni, hogy lehetőség szerint ezeket a balhés himnusz énekléseket kerüljék el, és ne azért kapja föl az internet népe a himnusz előadásukat, mert valamilyen szintem “nem felelt meg az elvárásoknak”. Ajsa Lunát semmiképp nem áll szándékomban támadni ebben a videóban, sőt, én őt egy nagyon tehetséges, önazonos művésznek tartom és szerintem hozzá teljes mértékben illett az, ahogyan a himnuszt előadta, ezzel együtt énekesként tudni kell, hogy a himnusz minden más daltól eltér és himnuszt énekelni felelősség és bizony hogyha kilépünk a konvencionális keretekből és teljesen másképp adjuk elő, akkor a népharag ránk fog zúdulni. 😩 Semmiképp nem feltételezem Lunáról, hogy szántszándékkal tiszteletlen akart volna lenni, ő egy önazonos produkcióvá készült. 🥹 Észrevettem viszont két dolgot, amin szerintem ha változtattak volna, akkor most sem én, sem senki nem lenne megbotránkozva az előadásán és ez két nagyon-nagyon egyszerű, alapvető szempont, pontosan az a két dolog amit én szeretnék megosztani a jövő, himnuszt előadó énekeseivel. ☝🏽 @mother luna folytasd a munkásságod, mert jól csinálod és minden csoda 3 napig tart, ez is el fog múlni, plusz nézd azt, hogy most legalább rengetegen megismertek és biztosan van köztük sok olyan ember is, aki hallgatni és szeretni fogja a zenéd! 💕 #eloadomuvesz #horanyijuli #enekesno #nokentazeneiparban #augusztus20 ♬ eredeti hang - Horányi Juli

Botrány lett a rakparti koncertből

A szóban forgó Szent István-napi koncertet augusztus 20-án este tartották, ahol több ismert zenekar lépett színpadra. Ajsa Luna a fellépése során – más dalok mellett – egy alternatív hangvételű Himnusz-feldolgozással próbálkozott meg. Az éneklés azonban gyenge volt, sokak szerint hamis, sőt, mintha néhol a szöveg sem ment volna gördülékenyen. A cigaretta pedig, amit a produkció közben a kezében tartott, végképp kiverte a biztosítékot.

Legalább annyit érdemel ez a dal, hogy egyenes derékkal, felemelt fejjel, a közönségre nézve énekeljük el. Ez a legkevesebb.

„Nem mindegy, mit és hogyan közvetítünk”

Horányi Juli szerint egy előadó felelőssége nemcsak az, hogy mit mond, hanem az is, hogyan mondja. Szerinte nem lehet a művészi szabadság mögé bújni, ha valaki megsérti azokat az értékeket, amelyek egy nemzetet összekötnek. 

A Himnusz nem a kísérletezés terepe. Az a dal a tiszteletről, a gyökereinkről, az összetartozásról szól

 – mondta.

Nemcsak a hangjáról, a családjáról is ismert

Horányi Juli az Esztergomi Várszínház igazgatójának lánya, aki nemcsak családi kötődése, hanem tehetsége révén is ismert: a Farm VIP következő évadában is szerepel majd, így a televízió képernyőjén is találkozhatunk vele.

 

