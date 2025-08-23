A Farm VIP sztárja szétszedte Ajsa Luna Himnuszát: itt a kegyetlen igazság

Ajsa Lunát név szerint is említve, sőt, a TikTok-videóba a botrányos Himnusz-előadás egy részletét is bevágva Juli arról beszélt, hogy azért is mond véleményt, mert talán szolgálhat néhány hasznos gondolattal azoknak az énekeseknek, akik a jövőben erre a feladatra vállalkoznának, hogy ne azért kapja föl az internet népét a Himnusz-előadásukat, mert szinte „nem felel meg az elvárásoknak”. A Farm VIP leendő játékosa kiemelte, hogy az előadásmód kapcsán fogalmaz meg kritikákat a szerinte önazonosnak szánt produkcióról, ami nagyon balul sült el.

#horanyijuli #enekesno #nokentazeneiparban #augusztus20 ♬ eredeti hang - Horányi Juli @horanyijuli Nem először történik meg, hogy egy énekes himnusz előadása picit botrányosra sikeredik. Itthon és szerte a világon himnuszt énekelni egy énekesnek, óriási felelősség, nagy elvárásokat támaszt az előadóművész felé ez a rettenetesen hagyománykövető műfaj és nemcsak itthon, külföldön is nagyon nagy károkat tud okozni egy rosszul előadott himnusz. Azért is mondok most véleményt az idén Augusztus 20-án történtekről, mert talán szolgálhatok néhány hasznos gondolattal azon énekesek számára, akik a jövőben fognak himnuszt énekelni, hogy lehetőség szerint ezeket a balhés himnusz énekléseket kerüljék el, és ne azért kapja föl az internet népe a himnusz előadásukat, mert valamilyen szintem “nem felelt meg az elvárásoknak”. Ajsa Lunát semmiképp nem áll szándékomban támadni ebben a videóban, sőt, én őt egy nagyon tehetséges, önazonos művésznek tartom és szerintem hozzá teljes mértékben illett az, ahogyan a himnuszt előadta, ezzel együtt énekesként tudni kell, hogy a himnusz minden más daltól eltér és himnuszt énekelni felelősség és bizony hogyha kilépünk a konvencionális keretekből és teljesen másképp adjuk elő, akkor a népharag ránk fog zúdulni. 😩 Semmiképp nem feltételezem Lunáról, hogy szántszándékkal tiszteletlen akart volna lenni, ő egy önazonos produkcióvá készült. 🥹 Észrevettem viszont két dolgot, amin szerintem ha változtattak volna, akkor most sem én, sem senki nem lenne megbotránkozva az előadásán és ez két nagyon-nagyon egyszerű, alapvető szempont, pontosan az a két dolog amit én szeretnék megosztani a jövő, himnuszt előadó énekeseivel. ☝🏽 @mother luna folytasd a munkásságod, mert jól csinálod és minden csoda 3 napig tart, ez is el fog múlni, plusz nézd azt, hogy most legalább rengetegen megismertek és biztosan van köztük sok olyan ember is, aki hallgatni és szeretni fogja a zenéd! 💕 #eloadomuvesz

Botrány lett a rakparti koncertből

A szóban forgó Szent István-napi koncertet augusztus 20-án este tartották, ahol több ismert zenekar lépett színpadra. Ajsa Luna a fellépése során – más dalok mellett – egy alternatív hangvételű Himnusz-feldolgozással próbálkozott meg. Az éneklés azonban gyenge volt, sokak szerint hamis, sőt, mintha néhol a szöveg sem ment volna gördülékenyen. A cigaretta pedig, amit a produkció közben a kezében tartott, végképp kiverte a biztosítékot.