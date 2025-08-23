14 perce
A Farm VIP sztárja szétszedte Ajsa Luna Himnuszát: itt a kegyetlen igazság
Rég volt ekkora lavinát elindító Himnusz-előadás, az egyszer biztos! Mások után Horányi Juli is TikTok-videóban reagált a Szent István-napi rendezvény egyik vitatott fellépésére. Ajsa Luna Himnusz-feldolgozása óriási vitát váltott ki, és az énekesnő is megszólalt a témában.
Az államalapítás ünnepének estéjén Ajsa Luna Himnusz-előadása kavarta a legnagyobb port a budapesti koncertek közül. A fiatal énekesnő egy alternatív feldolgozással próbálkozott meg, ám a közönség és a közösségi média egyaránt megütközött az előadás stílusán. A cigarettával, ülve előadott, hamisnak ítélt produkciót sokan tiszteletlenségként értékelték – köztük Horányi Juli is, aki egy TikTok-videóban osztotta meg a véleményét.
Ajsa Luna Himnusz-feldolgozása kiverte a biztosítékot
Farm VIP: íme a játékosok, Esztergomból is szurkolhatunk bombázóért
A videójában Horányi Juli, már az elején leszögezi: „Ez a Himnusz meggyalázása volt. Ez nem volt művészet. Ez egyáltalán nem volt művészet.” Az énekesnő szerint a nemzeti imádság előadása mindig különleges pillanat, amihez alázat és felelősség társul.
Ez nem egy olyan dal, amit lehet cigarettával a szádban végigénekelni a színpad szélén ücsörögve
– fogalmazott keményen.
Ajsa Lunát név szerint is említve, sőt, a TikTok-videóba a botrányos Himnusz-előadás egy részletét is bevágva Juli arról beszélt, hogy azért is mond véleményt, mert talán szolgálhat néhány hasznos gondolattal azoknak az énekeseknek, akik a jövőben erre a feladatra vállalkoznának, hogy ne azért kapja föl az internet népét a Himnusz-előadásukat, mert szinte „nem felel meg az elvárásoknak”. A Farm VIP leendő játékosa kiemelte, hogy az előadásmód kapcsán fogalmaz meg kritikákat a szerinte önazonosnak szánt produkcióról, ami nagyon balul sült el.
Botrány lett a rakparti koncertből
A szóban forgó Szent István-napi koncertet augusztus 20-án este tartották, ahol több ismert zenekar lépett színpadra. Ajsa Luna a fellépése során – más dalok mellett – egy alternatív hangvételű Himnusz-feldolgozással próbálkozott meg. Az éneklés azonban gyenge volt, sokak szerint hamis, sőt, mintha néhol a szöveg sem ment volna gördülékenyen. A cigaretta pedig, amit a produkció közben a kezében tartott, végképp kiverte a biztosítékot.
Legalább annyit érdemel ez a dal, hogy egyenes derékkal, felemelt fejjel, a közönségre nézve énekeljük el. Ez a legkevesebb.
„Nem mindegy, mit és hogyan közvetítünk”
Horányi Juli szerint egy előadó felelőssége nemcsak az, hogy mit mond, hanem az is, hogyan mondja. Szerinte nem lehet a művészi szabadság mögé bújni, ha valaki megsérti azokat az értékeket, amelyek egy nemzetet összekötnek.
A Himnusz nem a kísérletezés terepe. Az a dal a tiszteletről, a gyökereinkről, az összetartozásról szól
– mondta.
Nemcsak a hangjáról, a családjáról is ismert
Horányi Juli az Esztergomi Várszínház igazgatójának lánya, aki nemcsak családi kötődése, hanem tehetsége révén is ismert: a Farm VIP következő évadában is szerepel majd, így a televízió képernyőjén is találkozhatunk vele.