Kiderült, milyen órát hord Kunu Márió – nem éppen visszafogott darab +videó

Ilyen karórát villantott Kunu Márió

A videóból kiderült, hogy az énekes egy markáns, kristályokkal díszített, arany tónusú, fekete szíjas darabot választott magának. A többfunkciós számlappal felszerelt, brillekkel kirakott Guess Frontier W1132G1 óra egyszerre elegáns és feltűnő, pont olyan, ami garantáltan odavonzza a tekinteteket.

Azt is megtudtuk, hogy ez a márka idehaza már nem kapható, melynek legutóbbi hivatalos hazai árazása 92 ezer forint körül, azaz 230 euró környékén volt.