21 perce
Kiderült, milyen órát hord Kunu Márió – nem éppen visszafogott darab +videó
A népszerű TikTok-oldal, a Beszéljünk órákról legújabb videójában a követők kérésére vette górcső alá a magyar énekes karóráját. Kunu Márió órájáról kiderült: az énekes nem a megszokott, visszafogott darabokra esküszik, hanem egy feltűnő, csillogó kiegészítőt választott magának.
A TikTokon egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Beszéljünk órákról oldal, ahol a készítő rajongói kérésre ismert emberek óráit elemzik ki. Ezúttal Kunu Márió került a célkeresztbe, és sokakat meglepett, milyen típusú kiegészítőt hord a csuklóján.
Véget ért Kunu Márió házassága! Kitálalt a botrányhős felesége: ezzel a nővel csalták meg
Ilyen karórát villantott Kunu Márió
A videóból kiderült, hogy az énekes egy markáns, kristályokkal díszített, arany tónusú, fekete szíjas darabot választott magának. A többfunkciós számlappal felszerelt, brillekkel kirakott Guess Frontier W1132G1 óra egyszerre elegáns és feltűnő, pont olyan, ami garantáltan odavonzza a tekinteteket.
Azt is megtudtuk, hogy ez a márka idehaza már nem kapható, melynek legutóbbi hivatalos hazai árazása 92 ezer forint körül, azaz 230 euró környékén volt.