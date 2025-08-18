augusztus 18., hétfő

Celeb

1 órája

Kiderült, milyen órát hord Kunu Márió – nem éppen visszafogott darab +videó

Címkék#óra#Kunu Márió#celeb#karóra#énekes

A népszerű TikTok-oldal, a Beszéljünk órákról legújabb videójában a követők kérésére vette górcső alá a magyar énekes karóráját. Kunu Márió órájáról kiderült: az énekes nem a megszokott, visszafogott darabokra esküszik, hanem egy feltűnő, csillogó kiegészítőt választott magának.

Kemma.hu

A TikTokon egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Beszéljünk órákról oldal, ahol a készítő rajongói kérésre ismert emberek óráit elemzik ki. Ezúttal Kunu Márió került a célkeresztbe, és sokakat meglepett, milyen típusú kiegészítőt hord a csuklóján.

Kunu Márió
Kunu Márió több száz eurós órát villantott
Forrás: Ripost

Ilyen karórát villantott Kunu Márió

A videóból kiderült, hogy az énekes egy markáns, kristályokkal díszített, arany tónusú, fekete szíjas darabot választott magának. A többfunkciós számlappal felszerelt, brillekkel kirakott Guess Frontier W1132G1 óra egyszerre elegáns és feltűnő, pont olyan, ami garantáltan odavonzza a tekinteteket.

Azt is megtudtuk, hogy ez a márka idehaza már nem kapható, melynek legutóbbi hivatalos hazai árazása 92 ezer forint körül, azaz 230 euró környékén volt.

@beszeljunkorakrol Válasz @jarokaocsy részére Kunu Márió órája a Kiskegyed interjúban, szerintem egy brillekkel kirakott aranyszínű Guess Frontier W1132G1. #kunumárió #kiskegyed #guesswatches #órák #karóra #hírességekórái ♬ eredeti hang – Beszéljünk órákról - Beszéljünk órákról
