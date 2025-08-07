Gyász: meghalt Korda György első felesége

Korda György első feleségét, az operett énekesnőt, színésznőt, Kovács Iby-t 91 évesen érte a halál. Az énekessel csupán papíron voltak házasok, Balázs Klári miatt váltak el.

Kovács Iby és Korda György -

Korda György 20 évig házas volt - papíron

Korda György és Kovács Iby között nagy szerelem volt. Az énekesnek ez volt az első házassága: 1958-ban, és a sorkatonai szolgálatának idején házasodtak össze Kovács Ibolya operett-énekesnővel, ám a frigy nem lett hosszú életű. A házasságkötés után nem sokkal szétköltöztek, ám a házasságukat nem bontották fel: papíron 20 évig voltak összekötve- írta a vaol.hu. Korda György és Kovács Iby azonban jó barátságban maradtak.

Balázs Klári kezét házas emberként kérte meg Korda György

Korda egyébként akkor kapcsolt: ő bizony házas ember, amikor megkérte Klárika kezét.

...amikor 1980-ban Klárit szerettem volna feleségül venni, az anyakönyvvezető azt mondta: művész úr, nem nősülhet meg. Miért nem? Mert felesége van, Kovács Ibolya. Húsz év után felhívtam: Ibikém, el kéne válnunk. Mire ez a nagy sietség?

– írta meg az emlékezetes történetet a Bors. Korda válása után, 1981-ben mondták ki a boldogító igent. Ám a jó barátság megmaradt első feleségével, aki Klárikával is jó viszonyt ápolt.