Lesújtó hír

1 órája

Gyász: meghalt Korda György első felesége

Futótűzként terjedt szét a médiában a hír, hogy meghalt Korda György felesége. Korda György és felesége 20 évig voltak házasok.

Kemma.hu

Korda György első feleségét, az operett énekesnőt, színésznőt, Kovács Iby-t 91 évesen érte a halál. Az énekessel csupán papíron voltak házasok, Balázs Klári miatt váltak el.

Kovács Iby és Korda György -
Kovács Iby és Korda György - 
Forrás: smagpictures.com

Korda György 20 évig házas volt - papíron

Korda György és Kovács Iby között nagy szerelem volt. Az énekesnek ez volt az első házassága: 1958-ban, és a sorkatonai szolgálatának idején házasodtak össze Kovács Ibolya operett-énekesnővel, ám a frigy nem lett hosszú életű. A házasságkötés után nem sokkal szétköltöztek, ám a házasságukat nem bontották fel: papíron 20 évig voltak összekötve- írta a vaol.hu. Korda György és Kovács Iby azonban jó barátságban maradtak.

Kovács Iby a Fővárosi Operettszínház Cigányszerelem című előadásán Mucsi Sándorral  1976-ban Forrás: Wikipedia/Mucsi Sándorné

Balázs Klári kezét házas emberként kérte meg Korda György

Korda egyébként akkor kapcsolt: ő bizony házas ember, amikor megkérte Klárika kezét. 

...amikor 1980-ban Klárit szerettem volna feleségül venni, az anyakönyvvezető azt mondta: művész úr, nem nősülhet meg. Miért nem? Mert felesége van, Kovács Ibolya. Húsz év után felhívtam: Ibikém, el kéne válnunk. Mire ez a nagy sietség? 

– írta meg az emlékezetes történetet a Bors. Korda válása után, 1981-ben mondták ki a boldogító igent. Ám a jó barátság megmaradt első feleségével, aki Klárikával is jó viszonyt ápolt.

Első férje Szabó Gyula volt

Kovács Ibolya a Wikipedia szócikke szerint 1934-ben született Mezőkovácsházán. 1950–1954 között a Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatója volt. A  Fővárosi Operettszínházban,  a Petőfi Színházban és a szolnoki Szigligeti Színházban is játszott. 

Első férje, főiskolai évfolyamtársa Szabó Gyula színművész volt.

