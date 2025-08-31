augusztus 31., vasárnap

Majki Nyár

2 órája

Lefújták Korda Györgyék koncertjét, komoly oka volt

Lobogott a szélben.... de nem a Reptér szombaton, és pláne nem az ország szeretett házaspárja előadásában. Korda György és Balázs Klári koncertjét ugyanis le kellett mondani. A rajongók persze nem maradhat az örökzöld slágerek nélkül.

Ahogy arról már írtunk, ezen a hétvégén rendezik meg az első Majki Nyár Fesztivált az Oroszlányhoz tartozó remeteség szomszédságában, a Majki-tónál. A pénteki fellépők között ott volt Agárdi Szilvi és a Nox. A hétvége nagy durranása pedig a szombat esti Korda György, Balázs Klári koncert lett volna kétség kívül, hiszen az örökifjú pár mindenhol hatalmas sikert arat. 

Korda György koncert nélkül maradt: betett nekik a rettenet
Korda György és Balázs Klári koncertjét el kellett napolni
Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás:  24 Óra/archív

Betett az időjárás, elnapolták Korda György és Balázs Klári koncertjét

A pénteken indult ingyenes bulinak azonban a szombati időjárás betett, programokat kellett lemondani, így például a Kalap Jakab és Korda Györgyék fellépését is. Utóbbiak vasárnap viszont este visszatérnek, az utolsó tájékoztatás szerint 20 órakor lépnek majd színpadra. Azok a programok, amelyeket most nem tudtak a Majki-tónál megtartani, pótolni fogják a jövőben

Gyuri bácsi és az ő örök Klárikája a legutóbb Esztergomban mutatták meg, mekkora élet van még bennük, amikor az MCC Feszten léptek fel, míg júniusban az észak-komáromi rajongók lehettek tanúi szerelemüknek, amikor Korda György 45 szál rózsával köszöntötte feleségét a házassági évfordulójukon.

 

 

