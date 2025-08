Tragikusan fiatalon elhunyt Kelley Mack

Kelley Mack, a The Walking Dead színésznője augusztus 2-án, hosszan tartó, ritka daganatos betegség után hunyt el.

Tragikusan fiatalon hunyt el Kelley Mack

Forrás: Magyar Nemzet

Kelley Mack szerepei és filmes pályája

Kelley Mack legismertebb alakítása a The Walking Dead 9. évadához köthető, ahol Addy karakterét formálta meg. Emellett szerepelt a Broadcast Signal Intrusion című pszichológiai thrillerben, valamint a Chicago Med 8. évadában is, ahol Penelope Jacobsként tűnt fel. Nemcsak színésznőként, hanem producerként és szinkronszínészként is dolgozott különböző produkciókban. Utolsó filmje, a Delicate Arch idén debütált a Screambox nevű streaming platformon.

Kelley Mack halálhíre és a család búcsúja

A színésznő egy ritka, a központi idegrendszert érintő daganatos betegségben hunyt el Cincinnatiben – olvasható a magyarnemzet.hu–n. Családja Instagramon tett közzé megható bejegyzést:

Egy ilyen ragyogó, szenvedélyes fény átlépett a túlvilágra, ahová egyszer mindannyian megérkezünk majd.

A közlemény szerint Kelley Mack békésen távozott, szerető édesanyja és nagynénje jelenlétében. A család úgy fogalmazott: azóta több szerettük is látta őt viszont – pillangók képében.