"Évekig lejáratta Berkit… de azért a tőle kapott dolgot viseli" – Hódi Pamelát támadják a kommentelők

Hódi Pamela ismét a figyelem középpontjába került, miután egy luxuskiegészítő körüli történet újra felkorbácsolta a kedélyeket a közösségi oldalakon. A drága ékszerhez egy hajdani, sokat emlegetett kapcsolat is kapcsolódik.

Hódi Pamela több fotón is a Berki Krisztiántól kapott, többmilliós Rolex órát viselte

Hódi Pamela és Berki Krisztián viharos múltja

Egykor az ország egyik legfelkapottabb celebrománca volt Hódi Pamela és Berki Krisztián kapcsolata – tele szenvedéllyel, vitákkal és kibékülésekkel. A modell évekkel ezelőtt elárulta, hogy a volt párjától kapott többmilliós Rolex órát kislányuknak, Natinak szánja – írja a borsonline.hu oldala.

Ez az egyetlen egy olyan dolog van, amit el tudtam hozni… megfordult a fejemben, hogy elteszem, és majd a Natinak odaadom, ha nagy lesz… Egyébként nem nagyon hordom

– mondta 2023-ban Hajdú Péter műsorában.

