"Évekig lejáratta Berkit… de azért a tőle kapott dolgot viseli" – Hódi Pamelát támadják a kommentelők
Egy luxusóra körüli vita kavarta fel a közösségi médiát. A drága kiegészítő története újra előhozta Hódi Pamela és Berki Krisztián viharos múltját.
Hódi Pamela ismét a figyelem középpontjába került, miután egy luxuskiegészítő körüli történet újra felkorbácsolta a kedélyeket a közösségi oldalakon. A drága ékszerhez egy hajdani, sokat emlegetett kapcsolat is kapcsolódik.
Hódi Pamela és Berki Krisztián viharos múltja
Egykor az ország egyik legfelkapottabb celebrománca volt Hódi Pamela és Berki Krisztián kapcsolata – tele szenvedéllyel, vitákkal és kibékülésekkel. A modell évekkel ezelőtt elárulta, hogy a volt párjától kapott többmilliós Rolex órát kislányuknak, Natinak szánja – írja a borsonline.hu oldala.
Ez az egyetlen egy olyan dolog van, amit el tudtam hozni… megfordult a fejemben, hogy elteszem, és majd a Natinak odaadom, ha nagy lesz… Egyébként nem nagyon hordom
– mondta 2023-ban Hajdú Péter műsorában.
Korábban írtunk arról is, hogy Berki Krisztián édesanyja, Mayer Júlia a mai napig érzi fia jelenlétét. Elmondta, gyakran várja, hogy „jöjjön és nevessen”, és úgy érzi, lelke visszajár hozzá. A tatabányai celeb magánemberként egészen más volt, mint a képernyőn, és két kislányát hagyta félárván – egyikük a tragédia idején még csak hat hónapos volt.
Újra viseli a drága ajándékot
Az elmúlt években többször is látták Hódi Pamelán az ékszert, ami a Redditen indított vitát:
Csupa ellentmondás a nő és meghazudtolja saját magát
– írta egyikük. Más hozzászóló úgy fogalmazott:
Nem az óra a lényeg, hanem a sztori mögötte. Évekig lejáratta Berkit… de azért a tőle kapott dolgot viseli.
Védelmező hangok is megszólaltak
Nem mindenki ítélte el:
Szerintem ő volt az egyedüli nő, aki tényleg szerette (Isten nyugtassa) Berkit
– állt egy kommentben. Egy másik szerint:
Az, hogy hord egy órát, szerintem semmi baj nincs vele. Nekem is van olyan ékszerem, amit… akitől kaptam, rohadtul átvert, megbántott. De ettől függetlenül az ékszert szeretem.
