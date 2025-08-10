augusztus 10., vasárnap

"Évekig lejáratta Berkit… de azért a tőle kapott dolgot viseli" – Hódi Pamelát támadják a kommentelők

Címkék#Berki Krisztián#Hódi Pamela#vita#celebrománc#történet

Egy luxusóra körüli vita kavarta fel a közösségi médiát. A drága kiegészítő története újra előhozta Hódi Pamela és Berki Krisztián viharos múltját.

Kemma.hu

Hódi Pamela ismét a figyelem középpontjába került, miután egy luxuskiegészítő körüli történet újra felkorbácsolta a kedélyeket a közösségi oldalakon. A drága ékszerhez egy hajdani, sokat emlegetett kapcsolat is kapcsolódik.

Hódi Pamela, Berki Krisztián, Rolex, óra
Hódi Pamela több fotón is a Berki Krisztiántól kapott, többmilliós Rolex órát viselte
Forrás: Instagram/Reddit

Hódi Pamela és Berki Krisztián viharos múltja

Egykor az ország egyik legfelkapottabb celebrománca volt Hódi Pamela és Berki Krisztián kapcsolata – tele szenvedéllyel, vitákkal és kibékülésekkel. A modell évekkel ezelőtt elárulta, hogy a volt párjától kapott többmilliós Rolex órát kislányuknak, Natinak szánja – írja a borsonline.hu oldala.

Ez az egyetlen egy olyan dolog van, amit el tudtam hozni… megfordult a fejemben, hogy elteszem, és majd a Natinak odaadom, ha nagy lesz… Egyébként nem nagyon hordom

 – mondta 2023-ban Hajdú Péter műsorában.

Korábban írtunk arról is, hogy Berki Krisztián édesanyja, Mayer Júlia a mai napig érzi fia jelenlétét. Elmondta, gyakran várja, hogy „jöjjön és nevessen”, és úgy érzi, lelke visszajár hozzá. A tatabányai celeb magánemberként egészen más volt, mint a képernyőn, és két kislányát hagyta félárván – egyikük a tragédia idején még csak hat hónapos volt.

 

Újra viseli a drága ajándékot

Az elmúlt években többször is látták Hódi Pamelán az ékszert, ami a Redditen indított vitát:

Csupa ellentmondás a nő és meghazudtolja saját magát

 – írta egyikük. Más hozzászóló úgy fogalmazott: 

Nem az óra a lényeg, hanem a sztori mögötte. Évekig lejáratta Berkit… de azért a tőle kapott dolgot viseli.

Védelmező hangok is megszólaltak

Nem mindenki ítélte el: 

Szerintem ő volt az egyedüli nő, aki tényleg szerette (Isten nyugtassa) Berkit

 – állt egy kommentben. Egy másik szerint:

Az, hogy hord egy órát, szerintem semmi baj nincs vele. Nekem is van olyan ékszerem, amit… akitől kaptam, rohadtul átvert, megbántott. De ettől függetlenül az ékszert szeretem.

A teljes cikket ide kattintva tekinthetik meg.

