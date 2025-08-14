Falunapi őrület Fekete Mikiékkel: bogrács, halálszlé és brutális erőpróbák +videó

Fekete Miki újabb látványos videóval rukkolt elő TikTok-oldalán, ezúttal egy falunapi meghívásnak eleget téve bemutatta, miként érzik jól magukat. A felvételen együtt láthatjuk őt édesapjával, a legendás erősemberrel, Fekete Lászlóval, amint útnak indulnak a rendezvényre.

Fekete Miki és Fekete Laci falunapon járt

Forrás: Fekete Miki/TikTok

A program igazi vidéki hangulatot áraszt: bográcsban rotyog az étel, a merészebbek belekóstolhatnak a hírhedt halászlébe is, miközben a színpadon és a tér közepén erőemelő verseny zajlik. A nézők ujjongva szurkolnak, a hangulat pedig végig felszabadult és jókedvű.