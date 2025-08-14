augusztus 14., csütörtök

Erősemberek

2 órája

Falunapi őrület Fekete Mikiékkel: bogrács, halálszlé és brutális erőpróbák +videó

Ha Fekete László és fia, Miki megérkezik egy falunapra, garantált a látványos show. A TikTokon terjedő videóban minden van: utazás, főzőverseny, erőemelés, jókedv és hatalmas tömeg.

Kemma.hu

Fekete Miki újabb látványos videóval rukkolt elő TikTok-oldalán, ezúttal egy falunapi meghívásnak eleget téve bemutatta, miként érzik jól magukat. A felvételen együtt láthatjuk őt édesapjával, a legendás erősemberrel, Fekete Lászlóval, amint útnak indulnak a rendezvényre.

Fekete Miki és Fekete Laci
Fekete Miki és Fekete Laci falunapon járt
Forrás: Fekete Miki/TikTok

Fekete Miki és Laci falunapon járt

A program igazi vidéki hangulatot áraszt: bográcsban rotyog az étel, a merészebbek belekóstolhatnak a hírhedt halászlébe is, miközben a színpadon és a tér közepén erőemelő verseny zajlik. A nézők ujjongva szurkolnak, a hangulat pedig végig felszabadult és jókedvű.

@feketemiklospower Így zajlik egy egy falunapi meghívásunk 👌🏻💪🏻🔥#reklám #nekedbelegyen #foryoupage❤️❤️ #show #strongman ♬ eredeti hang - Fekete Miklós

 

