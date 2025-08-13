augusztus 13., szerda

Fekete Laci meg mindig jó erőben: videóban mutatta meg emberfeletti képességeit

Erő az erőben. Fekete Miklós, az ország egyik legerősebb fiatalja, és legendás édesapja, Fekete László közös edzését mutatta meg a TikTokon. A csolnoki erőpáros látványos „Toldi-edzése” pillanatok alatt tarolt a neten.

Kemma.hu

Fekete Miklós, a csolnoki erőemelő és súlyemelő versenyző, aki nem mellesleg a magyar erősport ikonja, Fekete László fia, saját TikTok-oldalán robbantotta be a közös edzésről készült videót. A felvételen Miki és Laci elképesztő súlyokat mozgatnak meg egy látványos Toldi-tréning során.

Fekete László
Fekete László még mindig kirobbanó formában van
Forrás: ripost.hu

A csolnoki erőpáros teljesítménye újra bebizonyította: az erő nem vész el, csak apáról fiúra száll.

Fekete László videóban mutatta meg elképesztő erejét

@feketemiklospower Repül a nehéz kő ….. 👌🏻👍🏻😃Toldi edzés 🔥#nekedbelegyen #training #motivation #foryoupage❤️❤️ #strongman ♬ eredeti hang - Fekete Miklós

Mint arról korábban beszámoltunk, nem mindennapi izgalmak borzolták a kedélyeket a kocsi majálison május elején, ahol nemcsak a pörköltek illata "szállt" a levegőben, hanem a súlyos malomkövek is. A délutáni programot ugyanis Fekete Laci, és fia, Fekete Miki koronázta meg, akik megmérettetésre hívták a bátor helyieket: Toldi Miklós nyomdokain haladva petrencerudat kellett kitartani, malomkövet emelni, és a hírhedt kőgolyó is előkerült. A próbák előtt Fekete Miklós mutatta be a feladatokat – nem meglepő, hogy minden egyes mozdulatát vastaps kísérte.

 

