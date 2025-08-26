Fekete Lacit megint a koleszterin fenyegette, nem az éhhalál - videón, amit betolt

Fekete Laciról és fiáról, Fekete Miklósról már az egész ország tudja, hogy nem csak a hatalmas súlyok megmozgatásában legendásak, hanem a abban is, hogy szinte bármit és bármennyi ételt képesek elpusztítani, amit eléjük tesznek. Nyíregyházán most olyan küldetésre vállalkoztak, amitől még az ő szájuk is tátva maradt, meglátva az ellenfelüket, a hatalmas kiflis gyrost.

Fekete Laci és fia 3 kilós gigagyrosszal vette fel a harcot

Fotó: Lengyel Nóra / Forrás: szon.hu

Fekete László és fia egymással csapott össze

Az ország legerősebb családja a Twin Peaks büfét látogatta meg, ahol a híres, 3 kilogrammos óriás kiflis gyrosszal kellett meggyürkőzniük, számolt be róla a szon.hu. Apa és fia egymás ellen küzdött meg. Időkorlát nem volt, csupán az volt a kérdés, hogy a több mint egy évtizeden keresztül a Magyarország legerősebb embere címet bírtokló Fekete Laci vagy a szintén emberfeletti erővel bíró fia, Miki lesz a gyorsabb. A szon.hu munkatársa a helyszínen nézte végig a betyáros csatát, amelyről videót is készített. Hogy végül az óriás gyros vagy a Fekete család nyert-e, arról a videót megnézhetik ITT.

Ahogy arról már korábban írtunk, Fekete Mikiék nem előszőr jártak már Nyíregyházán. Korábban már kóstolták a szabolcsi kuriózumnak számító kiflis gyrost, amit országszere nyirosznak is hívnak. Videóban el is mondták véleményüket a különlegességről. Miki amúgy is szereti a különleges ételeket kipróbálni. Erre bizonyíték, hogy már krokodilból készült hamburgerrel is megbirkózott.

Falunapon vitték el a showt

Fekete Miki gyakran készít videókat TikTok-oldalára. Többek között innen is ismerhetjük, ínyenc oldalát Laci fiának. Sokszor édesapját is belevonja a videózásba, amely nem csak a súlyok megmozgatásáról, hanem finom ételek kostolásáról is szól. Ahogy arról korábban beszámoltunk, legutóbb Sellyén jártak falunapon, ahová a nagy súlyokat is magukkal vitték.

A kocsi majálison is tiszteletét tette Fekete László és Fekete Miklós. A küklopszizmú apa-fia páros a kocsiakat is megmozgatta. Hat rátermett férfit választottak ki a jelenlevők közül, hogy kiderüljön, ki a legerősebb a településen. A nagy erőlködések után Fekete Laci egyértelművé tette, hogy Kocs új polgármestere a legerősebb.