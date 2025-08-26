1 órája
Fekete Lacit megint a koleszterin fenyegette, nem az éhhalál - videón, amit betolt
Az ország legerősebb családja Nyíregyházára látogatott, hogy emberfeletti kihívást teljesítsen. Fekete Laci és fia, Miki akkora kiflis gyrost kapott, amilyet még ember nem látott.
Fekete Laciról és fiáról, Fekete Miklósról már az egész ország tudja, hogy nem csak a hatalmas súlyok megmozgatásában legendásak, hanem a abban is, hogy szinte bármit és bármennyi ételt képesek elpusztítani, amit eléjük tesznek. Nyíregyházán most olyan küldetésre vállalkoztak, amitől még az ő szájuk is tátva maradt, meglátva az ellenfelüket, a hatalmas kiflis gyrost.
Fekete László és fia egymással csapott össze
Az ország legerősebb családja a Twin Peaks büfét látogatta meg, ahol a híres, 3 kilogrammos óriás kiflis gyrosszal kellett meggyürkőzniük, számolt be róla a szon.hu. Apa és fia egymás ellen küzdött meg. Időkorlát nem volt, csupán az volt a kérdés, hogy a több mint egy évtizeden keresztül a Magyarország legerősebb embere címet bírtokló Fekete Laci vagy a szintén emberfeletti erővel bíró fia, Miki lesz a gyorsabb. A szon.hu munkatársa a helyszínen nézte végig a betyáros csatát, amelyről videót is készített. Hogy végül az óriás gyros vagy a Fekete család nyert-e, arról a videót megnézhetik ITT.
Ahogy arról már korábban írtunk, Fekete Mikiék nem előszőr jártak már Nyíregyházán. Korábban már kóstolták a szabolcsi kuriózumnak számító kiflis gyrost, amit országszere nyirosznak is hívnak. Videóban el is mondták véleményüket a különlegességről. Miki amúgy is szereti a különleges ételeket kipróbálni. Erre bizonyíték, hogy már krokodilból készült hamburgerrel is megbirkózott.
Falunapon vitték el a showt
Fekete Miki gyakran készít videókat TikTok-oldalára. Többek között innen is ismerhetjük, ínyenc oldalát Laci fiának. Sokszor édesapját is belevonja a videózásba, amely nem csak a súlyok megmozgatásáról, hanem finom ételek kostolásáról is szól. Ahogy arról korábban beszámoltunk, legutóbb Sellyén jártak falunapon, ahová a nagy súlyokat is magukkal vitték.
A kocsi majálison is tiszteletét tette Fekete László és Fekete Miklós. A küklopszizmú apa-fia páros a kocsiakat is megmozgatta. Hat rátermett férfit választottak ki a jelenlevők közül, hogy kiderüljön, ki a legerősebb a településen. A nagy erőlködések után Fekete Laci egyértelművé tette, hogy Kocs új polgármestere a legerősebb.
Kocson nem csak a súlyokat emelgették, hanem a majálison készült finom ételeket is megkóstolták a csolnoki erőemberek.
Fekete Laci még mindig brutális erőben van
Noha Laci már nem versenyez, Miki még néha rá tudja venni a közös edzésre. A közös edzésről Miklós TikTok-oldalára videót is feltöltött. A látványos Toldi-tréningen a 67 éves erősember is olyat hajított, amitől a szánk is tátva maradt.