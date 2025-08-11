Kimondták az igent-összeházasodott Curtis és Judie

Titokban megtartotta az esküvőt a sztárpár, az ismert rapper Curtis és a sportoló Barnai Judit. Életük legnagyobb napjára augusztus 11-én kerítettek sort, az újpesti Polgármesteri Hivatalban, ahová kizárólag a Bors stábját engedték be.

Curtis és Barnai Judit, Judie túl vannak az esküvőn, titokban mondták ki az igent

Fotó: Bors / Bánkúti Sándor / Forrás: borsonline.hu

Túl van az esküvőn a sztárpár

A pár öt évvel ezelőtt mutatkozott először nyilvánosság előtt, azt pedig nemrég döntötték el, hogy együtt akarják leélni életüket, így szerelmüket megpecsételve azt összekötik. A Bors cikke szerint a ceremónia hangulata meghitt volt, családtagok, barátok voltak jelen életük egyik legfontosabb momentumánál. Curtis bátyjával, Judie pedig édesanyjával vonult be, az életüket összekötő gyűrűket pedig a rapper kisfia, Doncsi vitte a jegyespárnak. Attila tanújának a legjobb barátját, Judie pedig a csapattársát választotta.

Én soha semmit nem erőltettem Atira! Sem az eljegyzést, sem az esküvőt. A lánykérés után sem sürgettem, hanem ő dobta fel, hogy minél előbb legyek én is Széki! Emlékszem, az Ázsia Expressz forgatásán ültünk a parton, amikor megkérdezte: nem házasodunk össze? Mondom, oké, de várjuk meg a műsor végét, hogy mi lesz: ki tudja, hogy fog alakulni. Ázsiát azóta letudtuk, jöhet az esküvő! Mindent Ati intézett: ő hívta a szolgáltatókat, egyeztette a dátumokat, helyszíneket

– mondta az újdonsült feleség.

