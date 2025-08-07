Grammy-díjas zenészt gyászol a világ - otthonában hunyt el

Elhunyt a"salsa virtuózaként" is ismert világsztár, Eddie Palmieri. Ő volt az első latin-amerikai előadó, aki Grammy-díjat nyert, összesen nyolc alkalommal ítélték neki a neves zenei elismerést élete során, írta a BorsOnline.

Elhunyt a világhírű rumba és dzsessz zenész, New Jersey-i otthonában érte a halál.

Elhunyt a legenda

A zenész a New York állambeli Harlemből származott és nyolcévesen ismerkedett meg a zongorával, amely a szenvedélyévé vált. Bátyja, Charlie is világhírű zenész volt. Eddie egy, a The Savannah Morning Newsnak adott interjújában felidézte:

Az édesanyám odaültette a bátyámat a hangszerhez, engem pedig kilenc évvel később. Szerelem lett első látásra.

1961-ben megalapította saját zenekarát, a La Perfectát. Első Grammy-díját 1975-ben nyerte el The Sun of Latin Music című albumáért. Sikere a nyolcvanas években is folytatódott, két Grammy-díjat is bezsebelve.

Mint a zenész hivatalos Facebook-oldala a nekrológban részletezi: Eddie Palmieri több mint hét évtizedes karrierje során forradalmasította a latin jazz és a salsa hangzását.

Dübörgő, ütős zongorastílusáról és merész, műfaji korlátokat feszegető kompozícióiról ismert, rettenthetetlen újító volt, aki tisztelte afro-karibi gyökereit, miközben feszegette a zenei határokat.

Életműdíj a sok év sikeréért

Zenei pályafutása során egyébként 14 Grammy-díjra jelölték, és több mint 40 albumot adott ki. 2013-ban életműdíjat kapott. Későbbi éveiben Palmieri élő közvetítésekben szerepelt a Covid-járvány idején. Halála több mint 10 évvel szerető felesége, Iraida távozása után következett be. Öt gyermekük és négy unokájuk gyászolja a legendát.