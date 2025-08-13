Súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferenc

Súlyos balesetet szenvedett otthonában Demjén Ferenc. A Kossuth-díjas énekes állapotáról a Facebook-oldalán tájékoztatták a nyilvánosságot.

Demjén Ferenc balesetet szenvedett otthonában

Forrás: MTI

Demjén Ferenc súlyos balesetet szenvedett

A hír villámcsapásként érte a rajongókat. A Kossuth-díjas magyar énekes hosszú évtizedek óta a hazai zenei élet meghatározó alakja, ezért a történtek különösen megrázták közönségét.

Kedves Barátaink! Demjén Ferenc otthonában felsőcombtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége! Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre! Az ima támogatásokért és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk! Demjén menedzsment

– áll a Facebook-posztban.