1 órája
Súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferenc
A legendás zenészről szörnyű híreket kaptunk. Demjén Ferenc súlyos balesetet szenvedett, méghozzá otthonában.
Súlyos balesetet szenvedett otthonában Demjén Ferenc. A Kossuth-díjas énekes állapotáról a Facebook-oldalán tájékoztatták a nyilvánosságot.
Demjén Ferenc súlyos balesetet szenvedett
A hír villámcsapásként érte a rajongókat. A Kossuth-díjas magyar énekes hosszú évtizedek óta a hazai zenei élet meghatározó alakja, ezért a történtek különösen megrázták közönségét.
Kedves Barátaink! Demjén Ferenc otthonában felsőcombtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége! Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre! Az ima támogatásokért és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk! Demjén menedzsment
– áll a Facebook-posztban.