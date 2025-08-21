augusztus 21., csütörtök

Műtét

1 órája

Friss hírek érkeztek Demjén Ferencről

Címkék#műtét#Demjén Ferenc#baleset

Otthon szenvedett balesetet a zenészlegenda, azóta pedig százezrek aggódnak érte, szorítanak neki. Most kiderült, hogyan sikerült Demjén Ferenc műtétje és mire számíthatunk a jövőben.

Kemma.hu

A minap balesetet szenvedett Demjén Ferenc menedzsmentje augusztus 21-én regel friss hírekkel érkezett az aggódó rajongókhoz. Mint ismert a legendás énekes otthonában esett el, aminek következtében combtörést szenvedett. Rózsinak, ahogy sokan becézik a sztárt, rengetegen küldtek jókívánságokat, bíztak mielőbbi felépülésében. 

Otthon szenvedett balesetet a zenészlegenda, azóta százezrek aggódnak érte. Most kiderült, hogyan sikerült Demjén Ferenc műtétje és mire számíthatunk a jövőben.
Demjén Ferenc az otthonában szenvedett balesetet
Fotó: F. P. / Forrás: 24 Óra

A legfrissebb hír kapcsán a menedzsment most kiemelte: 

köszönjük az imatámogatásokat és támogató üzeneteket, valamint Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk

Mi vár most Demjén Ferencre?

Mindemellett pedig azt is közölték, hogy Demjén Ferenc műtétje jól sikerült és napról napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött. MIndeközben pedig már forgatják a Hogyan tudnék élni nélküled című film második részét. Marics Petiékkel, Ember Márkékkal, Törőcsik Franciskáékkal és a Demjén-slágerekkel az első rész a legnézettebb magyar film lett, így nem csoda hogy hamarosan jön a második rész is. 

A zenészlegenda 2024 májusában Oroszlányban is begördült a színpadra legendás motorjával, népszerűségét jól mutatja, hogy rengetegen érkeztek a koncertjére. Demjén Ferenc balesete után pedig bizton állíthatjuk, nem csak itt várják a visszatérését, hanem szerte az országban. 

Nézd vissza Demjén Rózsi oroszlányi fellépését

GALÉRIA: Demjén Ferenc koncert Oroszlányban (Fotók: F.P.)

Fotók: Flajsz Péter

 

