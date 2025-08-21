Friss hírek érkeztek Demjén Ferencről

A minap balesetet szenvedett Demjén Ferenc menedzsmentje augusztus 21-én regel friss hírekkel érkezett az aggódó rajongókhoz. Mint ismert a legendás énekes otthonában esett el, aminek következtében combtörést szenvedett. Rózsinak, ahogy sokan becézik a sztárt, rengetegen küldtek jókívánságokat, bíztak mielőbbi felépülésében.

Demjén Ferenc az otthonában szenvedett balesetet

Fotó: F. P. / Forrás: 24 Óra

A legfrissebb hír kapcsán a menedzsment most kiemelte:

köszönjük az imatámogatásokat és támogató üzeneteket, valamint Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk

Mi vár most Demjén Ferencre?

Mindemellett pedig azt is közölték, hogy Demjén Ferenc műtétje jól sikerült és napról napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött. MIndeközben pedig már forgatják a Hogyan tudnék élni nélküled című film második részét. Marics Petiékkel, Ember Márkékkal, Törőcsik Franciskáékkal és a Demjén-slágerekkel az első rész a legnézettebb magyar film lett, így nem csoda hogy hamarosan jön a második rész is.

A zenészlegenda 2024 májusában Oroszlányban is begördült a színpadra legendás motorjával, népszerűségét jól mutatja, hogy rengetegen érkeztek a koncertjére. Demjén Ferenc balesete után pedig bizton állíthatjuk, nem csak itt várják a visszatérését, hanem szerte az országban.

